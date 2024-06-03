"Ніколи не роздмухували вогонь": у Китаї відреагували на звинувачення Зеленського у спробах зірвати Саміт миру
Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що її країна ніколи не "роздмухувала вогонь і не підживлювала полум'я" російсько-української війни
Про це пише The Guardian.
За словами Мао Нін, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.
Ці слова пролунали після звинувачень Володимира Зеленського в тому, що Росія і Китай намагаються послабити запланований Саміт миру у Швейцарії.
Речниця МЗС Китаю підкреслила, що Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером. Вона додала, що позиція Пекіну щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою".
"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", - сказала Мао Нін.
Що відомо
31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.
"Китай завжди наполягав на тому, щоб міжнародна мирна конференція була визнана як Росією, так і Україною, за рівноправної участі всіх сторін, і щоб усі мирні пропозиції обговорювалися чесно та рівноправно. Інакше їй буде важко відігравати суттєву роль у відновленні миру", - заявила Мао Нін.
Коментуючи відмову Китаю брати участь у Саміті миру, речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав: "Ми підтримуємо такий підхід".
Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.
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