"Ніколи не роздмухували вогонь": у Китаї відреагували на звинувачення Зеленського у спробах зірвати Саміт миру

Про це пише The Guardian.

За словами Мао Нін, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.

Ці слова пролунали після звинувачень Володимира Зеленського в тому, що Росія і Китай намагаються послабити запланований Саміт миру у Швейцарії.

Речниця МЗС Китаю підкреслила, що Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером. Вона додала, що позиція Пекіну щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою".

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", - сказала Мао Нін.

Що відомо

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.

"Китай завжди наполягав на тому, щоб міжнародна мирна конференція була визнана як Росією, так і Україною, за рівноправної участі всіх сторін, і щоб усі мирні пропозиції обговорювалися чесно та рівноправно. Інакше їй буде важко відігравати суттєву роль у відновленні миру", - заявила Мао Нін.

Коментуючи відмову Китаю брати участь у Саміті миру, речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав: "Ми підтримуємо такий підхід".

Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.