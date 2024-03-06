"Німеччина планує атакувати Росію": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 6 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 березня іноземні ЗМІ запустили один фейк та дві маніпуляції.

Дезінформація: "Будь-які гроші, надіслані туди (в Україну, – ред.), неминуче опиняться на рахунках в іноземних банках для субсидування Зеленського та його команди", – заявив ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор.

Маніпуляція: "Проксі-війна США в Україні добігає кінця. Росія перемогла. Захід програв. Європа зруйнувала свій економічний двигун саморуйнівними санкціями", – німецько-фінський блогер Кім Дотком написав у X.

Дезінформація: Американська співведуча подкасту Redacted Наталі Морріс заявила: "Німеччина планує атакувати Росію".