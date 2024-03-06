"Німеччина планує атакувати Росію": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 6 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 6 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 березня іноземні ЗМІ запустили один фейк та дві маніпуляції.
Дезінформація: "Будь-які гроші, надіслані туди (в Україну, – ред.), неминуче опиняться на рахунках в іноземних банках для субсидування Зеленського та його команди", – заявив ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор.
Маніпуляція: "Проксі-війна США в Україні добігає кінця. Росія перемогла. Захід програв. Європа зруйнувала свій економічний двигун саморуйнівними санкціями", – німецько-фінський блогер Кім Дотком написав у X.
Дезінформація: Американська співведуча подкасту Redacted Наталі Морріс заявила: "Німеччина планує атакувати Росію".
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