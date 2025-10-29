Німеччина розглядає можливість націоналізації підрозділу "Роснефти" через санкції США, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

У середу, 29 жовтня, Міністерство фінансів США заявило, що видало ліцензію, яка звільняє німецький підрозділ "Роснефти" від американських санкцій до квітня 2026 року.

Як зазначили у Reuters, пріоритетним варіантом для Берліна залишається забезпечення постійного звільнення від санкцій. При цьому німецькі посадовці також розглядають можливість конфіскації підрозділу і його продажу іноземному інвестору, повідомили два джерела.

Німецький підрозділ компанії "Роснефть" володіє контрольним пакетом акцій нафтопереробного заводу у Шведті, який забезпечує більшість постачання пального до Берліна. Він також має частки в нафтопереробних заводах MiRo та Bayernoil.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ці активи були передані під довірче управління, яке надало німецькому уряду контроль над ними.

Угода про довірче управління поновлюється кожні шість місяців, але може бути скасована в суді, оскільки при кожному поновленні перевіряється правова основа того, що мало бути тимчасовим надзвичайним заходом.

Досі Берлін утримувався від конфіскації місцевих активів "Роснефти" через побоювання, що доведеться виплачувати компенсацію Росії.

У Reuters відмітили, що "Роснефть" намагається продати цей бізнес з березня 2024 року, але безрезультатно.

Міхаель Келлнер, депутат від партії "Зелених" у німецькому парламенті, закликав уряд націоналізувати цей бізнес.

"Це системно важливо для Німеччини. Уряд повинен націоналізувати бізнес "Роснефти" в Німеччині, щоб мати впевненість у його майбутньому", - зазначив Келлнер.

Автори додали, що раніше Німеччина закуповувала нафту безпосередньо в Росії. Тепер німецький підрозділ "Роснефти" отримує нафту з Казахстану. Втім, Росія контролює трубопровід, яким її транспортують.