Німецькі політики припустили, що Росія може бути причетна до диверсій у військових казармах
Голови двох комітетів німецького парламенту припустили, що за диверсіями з забрудненням питної води у військових казармах у Кельні може стояти Росія
Про це написало видання Welt.
Зокрема, таке припущення висловив голова комітету з питань оборони бундестагу Маркус Фабер (FDP – Вільна демократична партія Німеччини).
"Через близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий актор хоче продемонструвати тут свої диверсійні навички, – сказав Фабер. – Актор, який зараз найбільше в цьому зацікавлений, – це Путін".
Зі схожою заявою виступив також голова комітету парламентського контролю бундестагу Костянтин фон Нотц ("зелені").
"Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція. Це конкретна робоча теорія для розслідування", – зауважив він.
Фон Нотц наголосив, що спершу потрібно дочекатися результатів розслідування. Проте ні в кого не має виникати сумнівів, "що щось подібне цілком можливе, і що Росія має, так би мовити, безсовісність, щоб здійснювати такі дії".
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після диверсійної тривоги у військових казармах у Кельні та підозру диверсії на авіабазі НАТО в Гайленкірхені порадив бути пильними.
Він розповів, що реакція на інциденти в обох місцях була оперативною. Там перекрили доступи, посилили контроль, викликали слідчі органи й організували лабораторні дослідження.
"Звичайно, ми також переглядаємо наші плани безпеки після цих інцидентів і коригуємо їх, якщо необхідно. Це вже введено в експлуатацію", – додав Пісторіус.
Він зауважив, що наразі немає конкретних доказів зв’язку між подіями в Кельн-Вані та Гайленкірхені.
- У середу, 14 серпня, у Німеччині опечатали військові казарми неподалік від Кельна. Поліціянти підозрюють, що диверсанти могли забруднити там питну воду
- Того самого дня в німецькому місті Гайленкірхен через підозру у диверсії закрили військово-повітряну базу НАТО, де, зокрема, базуються розвідувальні літаки.Імовірно, також йшлося про забруднення води
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