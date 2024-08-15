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Німецькі політики припустили, що Росія може бути причетна до диверсій у військових казармах

Олена Будько
15 серпня, 2024 четвер
07:06
Світ Німеччина солдат армія

Голови двох комітетів німецького парламенту припустили, що за диверсіями з забрудненням питної води у військових казармах у Кельні може стояти Росія

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Про це написало видання Welt.

Зокрема, таке припущення висловив голова комітету з питань оборони бундестагу Маркус Фабер (FDP – Вільна демократична партія Німеччини). 

"Через близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий актор хоче продемонструвати тут свої диверсійні навички, – сказав Фабер. – Актор, який зараз найбільше в цьому зацікавлений, – це Путін".

Зі схожою заявою виступив також голова комітету парламентського контролю бундестагу Костянтин фон Нотц ("зелені").

"Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція. Це конкретна робоча теорія для розслідування", – зауважив він.

Фон Нотц наголосив, що спершу потрібно дочекатися результатів розслідування. Проте ні в кого не має виникати сумнівів, "що щось подібне цілком можливе, і що Росія має, так би мовити, безсовісність, щоб здійснювати такі дії".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після диверсійної тривоги у військових казармах у Кельні та підозру диверсії на авіабазі НАТО в Гайленкірхені порадив бути пильними. 

Він розповів, що реакція на інциденти в обох місцях була оперативною. Там перекрили доступи, посилили контроль, викликали слідчі органи й організували лабораторні дослідження. 

"Звичайно, ми також переглядаємо наші плани безпеки після цих інцидентів і коригуємо їх, якщо необхідно. Це вже введено в експлуатацію", – додав Пісторіус.

Він зауважив, що наразі немає конкретних доказів зв’язку між подіями в Кельн-Вані та Гайленкірхені. 

  • У середу, 14 серпня, у Німеччині опечатали військові казарми неподалік від Кельна. Поліціянти підозрюють, що диверсанти могли забруднити там питну воду
  • Того самого дня в німецькому місті Гайленкірхен через підозру у диверсії закрили військово-повітряну базу НАТО, де, зокрема, базуються розвідувальні літаки.Імовірно, також йшлося про забруднення води
Теги:
Росія
Німеччина
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