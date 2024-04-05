Нова Зеландія прагне завершити переговори щодо угоди про партнерство з НАТО у найближчі місяці
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що країна прагне тісніше співпрацювати з партнерами по НАТО для підтримки колективної безпеки та очікує завершити переговори щодо угоди про партнерство з Альянсом у найближчі місяці
Про це повідомляє Reuters.
"Нова Зеландія прагне працювати разом з партнерами по НАТО, щоб зробити внесок у колективну безпеку, наприклад, через нашу підтримку самооборони України", - сказав Пітерс.
За його словами, результат війни в Україні матиме серйозний вплив на глобальну безпеку, і тому Нова Зеландія повинна бути готова виконати свою частину.
Нова Зеландія веде переговори про новий тип партнерства з НАТО, оскільки Альянс переводить усі свої домовленості про партнерство на нову модель під назвою "Індивідуально орієнтована програма партнерства".
"Ми очікуємо завершити це партнерство в найближчі місяці, узгодивши відчутні сфери співпраці", - сказав голова МЗС країни.
В офісі Пітерса заявили, що міністр поїде до Сполучених Штатів і, як очікується, наступного тижня зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, щоб обговорити основні глобальні та регіональні виклики безпеці.
Він виступить на Генасамблеї ООН щодо "глибокої стурбованості Нової Зеландії ситуацією в Газі", після чого повернеться до Нової Зеландії 14 квітня.
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