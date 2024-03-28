Орбан буде вимушений змінити тактику: Тібор Томпа про нові протести в Угорщині

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"В Угорщині поки що не відбуваються протести на кшталт Майдану. І навряд чи такий Майдан відбудеться з багатьох причин, в першу чергу з історичних причин. Але там є дійсно демократична вимога щодо того, що Орбан має піти у відставку. До речі, Петер Мадяр анонсував нові протести не тільки в Будапешті, а вже по всій Угорщині на 6 квітня", - зауважив Томпа.

За словами голови угорської громади Києва та Київської області, протести в Угорщині можуть призвести до того, що Петер Мадяр сформує свою партію.

"Петер Мадяр відколеться від Орбана. Орбан буде вимушений змінити свою тактику і стратегію тому, що ця зміна вже назріла в "Фідес". Орбан вже не перебуває в такому ментальному й фізичному стані, щоб продовжувати таку негідну політику як всередині країни, так і за її межами", - наголосив Томпа.