Орбан оголосив збір підписів проти Оборонного плану Європи, який передбачає посилену допомогу України та створення "Стіни дронів" на кордоні з Росією

Текст його відповідної заяви оприлюднено у суботу, 11 жовтня 2025 року, на фейсбуці політика.

"Кілька тижнів тому в Копенгагені було представлено воєнний план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія виснажується. Ми не дізналися, скільки це коштуватиме і як довго триватиме", - зазначив Орбан, який разом зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо вирізняється з-поміж інших європейських лідерів своєю проросійською політикою.

За його словами, після того як він висловив свою незгоду із цим Оборонним планом, "вони (керівники ЄС - ред.) розпочали кампанію проти Угорщини".

"Ми не можемо стояти осторонь і спостерігати за цим! Ми ​​повинні ще раз показати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті та кожному селі, бо зараз нам потрібен кожен миролюбний угорець!", - звернувся Орбан до своїх прибічників.

"Миром" в його розумінні є безумовне задоволення усіх територільних претензій Путіна в Україні та припинення ведення бойових дій проти російських загарбників.