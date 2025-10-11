Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека

Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Орбан оголосив збір підписів проти Оборонного плану Європи, який передбачає посилену допомогу України та створення "Стіни дронів" на кордоні з Росією

Орбан оголосив збір підписів проти Оборонного плану Європи, який передбачає посилену допомогу України та створення "Стіни дронів" на кордоні з Росією

Анатолій Буряк
11 жовтня, 2025 субота
19:02
Світ Віктор Орбан і Володимир Путін

Віктор Орбан, що протягом останніх 15 років незмінно очолює уряд Угорщини, заявив про початок збору всередині країни підписів тих, хто проти затвердженного у Копенгагені нового Оборонного плану Європейського Союзу

Зміст

Текст його відповідної заяви оприлюднено у суботу, 11 жовтня 2025 року, на фейсбуці політика.

"Кілька тижнів тому в Копенгагені було представлено воєнний план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія виснажується. Ми не дізналися, скільки це коштуватиме і як довго триватиме", - зазначив Орбан, який разом зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо вирізняється з-поміж інших європейських лідерів своєю проросійською політикою.

Читайте також: Зеленський у Данії обговорив з лідерами ЄС "Стіну дронів" та 19-й пакет санкції проти РФ

За його словами, після того як він висловив свою незгоду із цим Оборонним планом, "вони (керівники ЄС - ред.) розпочали кампанію проти Угорщини". 

"Ми не можемо стояти осторонь і спостерігати за цим! Ми ​​повинні ще раз показати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті та кожному селі, бо зараз нам потрібен кожен миролюбний угорець!", - звернувся Орбан до своїх прибічників.

Читайте також: Заяви Путіна на Валдаї - відповідь на поворотний саміт у Копенгагені, - Наливайченко

"Миром" в його розумінні є безумовне задоволення усіх територільних претензій Путіна в Україні та припинення ведення бойових дій проти російських загарбників. 

  • У Копенгагені Орбан мав суперечку з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Орбан, за словами Мерца, звинуватив його у нібито небаженні "вести перемовини" з Кремлем.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 жовтня
20:24
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 11 жовтня
20:14
Оновлено
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці (11.10.2025)
Росіяни скинули ФАБ на храм Московського патріархату у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
20:05
OPINION
Єдиний телемарафон нокаутував наше телебачення
19:47
українські біженці в ЄС
Повернення до кордонів 1991 року, членство у НАТО, боротьба з корупцією: за яких умов українські біженці готові повернутися додому
19:32
сектор Газа
ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб включити відомих палестинців до списку звільнених ув'язнених
19:28
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
"Є спроби зняти Буданова і Малюка": нардеп Ар'єв про рейтинги, на які дивиться влада
18:31
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Найсприятливіший - цілком досяжний, найгірший - малоймовірний: Карпентер про подальші сценарії війни
18:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вдень 11 жовтня запустила БПЛА по Україні: куди вони рухаються
18:03
Саатський чобіт на кордоні Естонії з Росією
Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
18:03
OPINION
Орбан лякає угорців українцями
17:35
Обладнання однієї з нарколабораторій синдикату, створеному в Україні громадянином РФ
Лабораторії, склади, сотні літрів хімікатів та вибухівка. Ліквідовано наркосиндикат, створений в Україні громадянином РФ
16:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко наказав перевірити бойову готовність білоруської армії
16:26
зеленський трамп
Зеленський обговорив з Трампом, як посилити українську ППО: "Є хороші варіанти, сильні ідеї"
16:03
Денис Шмигаль: фото з телеграм-каналу
Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво артилерії в межах програми LYRA
16:02
OPINION
Афганські уроки для України
15:48
Ексклюзив
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
15:26
Дія
У Дії тимчасово призупинять низку послуг для водіїв: які функції не працюватимуть
14:47
Пожежа на НПЗ в Уфі (11.10.2025)
Безпілотники втретє за осінь вдарили по НПЗ у російському Башкортостані
14:13
Ексклюзив
Схоже, США не братимуть безпосередньої участі в мирних переговорах, - американський дипломат Карпентер
14:12
Ексклюзив
сектор Газа
Перемирʼя в Газі протримається від кількох місяців до 2 років, - сходознавець Якубович
14:10
Інтерсіті+, потяг
Потяги з Києва на Варшаву, Дніпро і Тернопіль вимушено зупинили: яка причина
14:02
OPINION
Чехія після виборів. Що маємо у сухому залишку
13:45
Ексклюзив
блекаут, Київ
Різниця у рівні готовності різних регіонів України до російських атак по енергетиці дуже відчувається, - експерт Харченко
13:32
На Чернігівщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину Іскандеру, яка впала на присадибну ділянку
13:26
У Нікополі росіяни вбили FPV-дроном 23-річну дівчину
13:05
Ексклюзив
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
Дружківка зможе пережити зиму, якщо дороги на Лозову й Ізюм будуть під контролем Сил оборони, - депутат міськради Довбня
12:51
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Керованими "шахеди" можуть бути на відстані до 150 км, - авіаційний експерт Храпчинський
12:15
Оновлено
Костянтин Кудо (Ганич)
У Києві в салоні Lamborghini знайшли мертвим 32-річного топового криптотрейдера Костянтина Кудо. Поліція каже про самогубство
12:06
OPINION
Гра "Хто не захистив систему на всі сто" - програшна
11:24
Огляд
світ, міжнародний огляд
Німецький слід у зміцненні російської армії та нова місія Меланії Трамп із повернення українських дітей. Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
11:00
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через нічну атаку РФ на Одещині — знеструмлення, на Чернігівщині — застосовують графіки відключення
10:53
Дональд Трамп
Трамп пройшов медичне обстеження: лікар заявив, що серце президента на 14 років молодше, ніж його фактичний вік
10:13
Літак
"Година перерви означає збитки в мільйони": німецькі авіакомпанії закликали дозволити збивати дрони над аеропортами
10:10
Ексклюзив
ЗСУ
Перемога України - найменша ціна, щоб уникнути глобального конфлікту, - історик Чех
10:10
10:04
OPINION
Блекаут нас точно не зламає
09:29
Ексклюзив
Світовий порядок рухається до більш конфліктної реальності, - американський дипломат Карпентер
09:27
Оновлено
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
09:19
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 54 з 78 ворожих безпілотників
09:13
Канада
Канаді варто допомогти Україні пришвидшити вступ до ЄС та НАТО, — канадський сенатор Кутчер
Більше новин
