"Ось ми сядемо з Путіним і бахнемо": Лукашенко пригрозив ударом "Орєшніка" з Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив плани поставити у грудні на бойове чергування ракетний комплекс "Орєшнік" і пригрозив ударом
Про це Олександр Лукашенко заявив у ході робочої поїздки до Вітебської області, повідомляє пропагандистська агенція БЕЛТА.
"Орєшнік" - страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Навіщо? Я хочу, щоб вони розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся. Адже війна розпочиналася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, цькували. Це було на моїх очах... Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці й так далі", - додав Лукашенко.
Білоруський диктатор також поскаржився на "іноземних опонентів".
"Маніпулювати нами не можна. І у зв'язку з цим я бачу, що нагнітається обстановка. Нас хочуть з росіянами додавити. Путін, Лукашенко - це взагалі агресори. Цього робити не можна. З нами вони не впораються. Невже хочуть, щоб середина минулого століття повторилася? Ми впораємося з нами. ми туди не ліземо... Розумієте, ось нариваються. Хто їх штовхає до цього? Ми можемо лише здогадуватись. До того, щоб зіштовхнути тут, у Європі, знову розпалити якийсь вогонь. Тому я так обережно, акуратно відступаю. Але відступаю до певного періоду", - йдеться у заяві.
- 31 жовтня стало відомо, що СБУ, ГУР і Служба зовнішньої розвідки України позаминулого літа провели секретну операцію на території Росії, під час якої знищили одну з трьох балістичних ракет "Орєшнік".
