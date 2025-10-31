Українські спецслужби позаминулого літа знищили на території РФ ракету "Орєшнік", - глава СБУ

Про це інформує Interfax. посилаючись на заяву голови СБУ Василя Малюка під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними голови СБУ, Сили Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Орєшнік на полігоні Капустін Яр у Росії.

"До цього ми жодного разу це не озвучували. Але коротко і лаконічно можемо сказати, що один з трьох "Орєшників" було успішно знищено на їхній території силами ГУР, СБУ і СЗР", — заявив Малюк.

Він наголосив, що отримано стовідсоткове підтвердження знищення ракети. "Це була дуже успішна операція. Про неї доповідали виключно Верховному головнокомандувачу — президенту України, а також знали кілька президентів інших країн", — уточнив керівник СБУ.

За словами Малюка, операцію провели «позаминулого літа», коли назва "Орєшнік" ще не була відомою широкому загалу, а росіяни не використовували її у своїй риториці.

"Ми провели цю успішну операцію ще тоді, коли про "Орєшнік" мало хто чув", — додав він.

Довідка

Вперше російський диктатор Володимир Путін заявив про "Орешник" у 2024 році. Тоді він сказав, що РФ 21 листопада 2024 року випробувала балістичну ракету середньої дальності під час атаки по Дніпру. А Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки так званого Орешника.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник". А під час навчань "Захід-2025" у вересні 2025 року білоруси та росіяни провели тренування з використанням такого ракетного комплексу, безпілотників та новітніх тактик ведення бойових дій.