Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Українські спецслужби позаминулого літа знищили на території РФ ракету "Орєшнік", - глава СБУ

Українські спецслужби позаминулого літа знищили на території РФ ракету "Орєшнік", - глава СБУ

Адріана Муллаянова
31 жовтня, 2025 п'ятниця
13:46
Війна з Росією Василь Малюк, голова СБУ

СБУ, ГУР і Служба зовнішньої розвідки України провели секретну операцію на території Росії, під час якої знищили одну з трьох балістичних ракет "Орєшнік"

Зміст

Про це інформує Interfax. посилаючись на заяву голови СБУ Василя Малюка під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними голови СБУ, Сили Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Орєшнік на полігоні Капустін Яр у Росії. 

"До цього ми жодного разу це не озвучували. Але коротко і лаконічно можемо сказати, що один з трьох "Орєшників" було успішно знищено на їхній території силами ГУР, СБУ і СЗР", — заявив Малюк.

Він наголосив, що отримано стовідсоткове підтвердження знищення ракети. "Це була дуже успішна операція. Про неї доповідали виключно Верховному головнокомандувачу — президенту України, а також знали кілька президентів інших країн", — уточнив керівник СБУ.

За словами Малюка, операцію провели «позаминулого літа», коли назва "Орєшнік" ще не була відомою широкому загалу, а росіяни не використовували її у своїй риториці.

"Ми провели цю успішну операцію ще тоді, коли про "Орєшнік" мало хто чув", — додав він.

Довідка

Вперше російський диктатор Володимир Путін заявив про "Орешник" у 2024 році. Тоді він сказав, що РФ 21 листопада 2024 року випробувала балістичну ракету середньої дальності під час атаки по Дніпру.  А Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки так званого Орешника.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник". А під час навчань "Захід-2025" у вересні 2025 року білоруси та росіяни провели тренування з використанням такого ракетного комплексу, безпілотників та новітніх тактик ведення бойових дій.

Теги:
Новини
Україна
СБУ
Читайте також:
окупанти Мелітополь
Автор Марина Клюєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов
Енергетика, споживання електроенергії
Автор Марина Клюєва
28 жовтня, 2025 вiвторок
"Це не так легко": експерт Корольчук про припущення, що РФ намагається розділити українську енергосистему на правий та лівий берег
Автор Микола Княжицький
30 жовтня, 2025 четвер
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
Київ
+11.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.65
    Купівля 41.65
    Продаж 42.12
  • EUR
    Купівля 48.24
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
14:02
OPINION
Путін робить свою політику на війні, Китай – більше на мирі
13:57
Ексклюзив
світло
Найближчим часом обмеження світла будуть зменшуватися, - експерт з енергетики Рябцев
13:34
Ексклюзив
"Індія діє поступово": експосол Польщі в країні про відмову від російської нафти
13:32
Хосе Мануель Альбарес
У Іспанії відбудеться "секретна" зустріч Коаліції охочих щодо підтримки України, - ЗМІ
13:07
ТРЦ Gulliver
У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником
12:50
Служба безпеки України
Коригувала атаки РФ на енергооб’єкти Вінниччини: правоохоронці "на гарячому" затримали агентку ФСБ
12:18
Єврокомісія
Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна
12:18
Білий Дім
Після вбивства Кірка посадовці адміністрації Трампа переїжджають у службове житло на військових базах, - The Atlantic
12:06
Південноукраїнська АЕС
РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ
12:04
OPINION
Злочини проти військових: чому не реагує президент?
11:51
"Зіркотека"
Зашкварні історії та ексклюзиви: В Україні запустився новий YouTube-канал про шоу-бізнес "Зіркотека"
11:49
Ексклюзив
Кремль москва
Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко
11:32
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія атакувала Україну ракетою, яку розробили, знехтувавши договором зі США, а Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через блокування імпорту української сільгосппродукції. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня
11:27
Аналітика
EDIP
Європейський оборонний ривок: що означає EDIP і де тут шанс для України
11:21
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В усіх регіонах діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 31 жовтня
11:21
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Росія б'є по Україні ракетою, розробка якої змусила Трампа вийти з ядерного договору у 2019 році, - Сибіга
11:19
Оновлено
Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, на Одещині під ударом були енергооб’єкти
10:54
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад матчів та трансляцій 11-го туру
10:47
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
Вибух у сортувальному центрі Укрпошти в Києві: поліція затримала відправника посилки
10:27
Ексклюзив
Чернігівська ТЕЦ
Відпрацьовуються різні сценарії на випадок відключень світла та тепла, - радник голови Чернігівської ОВА
10:22
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись у Покровську, - DeepState
10:02
OPINION
Справа Кудрицького: "Голову геть!" – кричить Червона королева
09:59
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
09:55
Погода, осінь
"Подарує українцям справжнє тепло та навіть із сонечком": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в перших числах листопада
09:50
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 31 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро та долара
09:30
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
США скасували саміт Трампа й Путіна в Будапешті після надісланого Росією листа з жорсткими вимогами щодо України, - FT
09:23
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ поскаржилися на атаку БПЛА: в Орлі після падіння уламків на території ТЕЦ – проблеми із електрикою
09:23
Ексклюзив
ТЦК вручають повістку
"Це сталося у так званій буферній зоні": речник Полтавського обласного ТЦК про стрілянину у Кременчуцькому центрі комплектування
08:30
Олексій Лень
Український баскетболіст перейшов з НБА до мадридського "Реалу"
08:20
Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі
Трамп із першою леді влаштували на Геловін вечірку в Білому домі. У США обурилися, що вона відбувається на тлі шатдауну
08:19
OPINION
Зеленський сьогодні повторює дії Януковича 2013 року
08:17
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Протягом доби на фронті відбулося 132 бої: найгарніше на Покровському напрямку
08:11
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
"На більшість позицій треба заходити пішки": у 59 ОШБр прокоментували логістику на Покровському напрямку
08:06
OPINION
Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?
07:45
Огляд
Його бомба вбила царя і змінила історію: 172 роки від народження піонера реактивної ери Миколи Кибальчича
07:31
Огляд
Пережив три століття й зникнення Січі: 222 роки тому не стало останнього кошового Петра Калнишевського
07:00
Ексклюзив
"Україні і так вистачає чортів, що лізуть зі сходу", – отець-блогер Філюк про ставлення церкви до Геловіну
06:52
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків
06:37
Барселонська Саграда Фамілія стала найвищим храмом у світі
05:46
Ford, форд
Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV