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Остін обговорив з міністром оборони Китаю війну в Україні та провокації з боку КНДР

17 квітня, 2024 середа
03:25
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін по відеозв'язку обговорив із китайським колегою Дон Джуном оборонні відносини між країнами, а також війну Росії проти України

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.

Остін та Джун обговорили оборонні відносини США та КНР, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Голова Пентагону наголосив на важливості продовження відкриття ліній зв’язку між військовими США та КНР після 17-х переговорів про координацію оборонної політики між країнами у січні 2024 року та раунду військово-морських переговорів на робочому рівні.

Очільник Пентагону підтвердив заяву президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна в листопаді 2023 року про те, що обидві сторони відновлять телефонні розмови між командувачами бойових дій. Міністр також повторив, що Штати продовжуватимуть "літати, плавати та працювати – безпечно та відповідально – там, де це дозволено міжнародним правом".
 
Остін підкреслив важливість поваги до свободи судноплавства у відкритому морі, гарантованої міжнародним правом, особливо в Південнокитайському морі.

Він також обговорив війну Росії проти України та висловив занепокоєння щодо останніх провокацій з боку КНДР.

Остін також підтвердив, що Штати залишаються відданими давній політиці "єдиного Китаю", яка керується Законом про відносини з Тайванем, трьома американо-китайськими спільними комюніке та шістьма запевненнями, і він підтвердив важливість миру та стабільності в усьому світі. 

  • Китай у відповідь на тиск США заявив, що має право на співпрацю з Росією.
  • Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, своєю чергою, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї для війни проти України.
Теги:
Китай
Пентагон
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
Військові новини
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