Остін обговорив з міністром оборони Китаю війну в Україні та провокації з боку КНДР
Міністр оборони США Ллойд Остін по відеозв'язку обговорив із китайським колегою Дон Джуном оборонні відносини між країнами, а також війну Росії проти України
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.
Остін та Джун обговорили оборонні відносини США та КНР, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Голова Пентагону наголосив на важливості продовження відкриття ліній зв’язку між військовими США та КНР після 17-х переговорів про координацію оборонної політики між країнами у січні 2024 року та раунду військово-морських переговорів на робочому рівні.
Очільник Пентагону підтвердив заяву президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна в листопаді 2023 року про те, що обидві сторони відновлять телефонні розмови між командувачами бойових дій. Міністр також повторив, що Штати продовжуватимуть "літати, плавати та працювати – безпечно та відповідально – там, де це дозволено міжнародним правом".
Остін підкреслив важливість поваги до свободи судноплавства у відкритому морі, гарантованої міжнародним правом, особливо в Південнокитайському морі.
Він також обговорив війну Росії проти України та висловив занепокоєння щодо останніх провокацій з боку КНДР.
Остін також підтвердив, що Штати залишаються відданими давній політиці "єдиного Китаю", яка керується Законом про відносини з Тайванем, трьома американо-китайськими спільними комюніке та шістьма запевненнями, і він підтвердив важливість миру та стабільності в усьому світі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.87
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе