Остін обговорив з міністром оборони Китаю війну в Україні та провокації з боку КНДР

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.

Остін та Джун обговорили оборонні відносини США та КНР, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Голова Пентагону наголосив на важливості продовження відкриття ліній зв’язку між військовими США та КНР після 17-х переговорів про координацію оборонної політики між країнами у січні 2024 року та раунду військово-морських переговорів на робочому рівні.

Очільник Пентагону підтвердив заяву президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна в листопаді 2023 року про те, що обидві сторони відновлять телефонні розмови між командувачами бойових дій. Міністр також повторив, що Штати продовжуватимуть "літати, плавати та працювати – безпечно та відповідально – там, де це дозволено міжнародним правом".



Остін підкреслив важливість поваги до свободи судноплавства у відкритому морі, гарантованої міжнародним правом, особливо в Південнокитайському морі.

Він також обговорив війну Росії проти України та висловив занепокоєння щодо останніх провокацій з боку КНДР.

Остін також підтвердив, що Штати залишаються відданими давній політиці "єдиного Китаю", яка керується Законом про відносини з Тайванем, трьома американо-китайськими спільними комюніке та шістьма запевненнями, і він підтвердив важливість миру та стабільності в усьому світі.