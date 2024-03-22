Парламент Німеччини ухвалив закон про часткову легалізацію вживання канабісу
У п'ятницю, 22 березня, верхня палата парламенту Німеччини ухвалила закон про часткову легалізацію вживання канабісу, він набуде чинності 1 квітня
Про це повідомляє Bloomberg.
Водночас лідери опозиційної Християнсько-демократичної партії (ХДС) розкритикували закон, запропонований трипартійною коаліцією канцлера Олафа Шольца, на тій підставі, що він ігнорує ризики для здоров'я, пов'язані з вживанням канабісу, особливо для молоді.
"Цей закон коштуватиме людських життів", - заявив Райнер Хазелофф, прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт від ХДС.
Однак, за словами міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха, закон спрямований на боротьбу з чорним ринком. Враховуючи, що в Німеччині налічується близько 4,5 мільйона регулярних споживачів цього наркотику, уряд заявив, що закон також боротиметься зі злочинністю, пов'язаною з наркотиками, і забезпечить безпечний, якісний, регульований продукт.
Згідно з новими правилами дорослим буде дозволено мати до 25 грамів канабісу для використання в громадських місцях і вирощувати максимум три рослини для особистого споживання.
- 20 березня повідомлялось, що Євроюст допоміг шведській та іспанській владі арештувати чотирьох підозрюваних, причетних до гуртової торгівлі канабісом та іншими наркотиками у Швеції.
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