Парламент Німеччини ухвалив закон про часткову легалізацію вживання канабісу

Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас лідери опозиційної Християнсько-демократичної партії (ХДС) розкритикували закон, запропонований трипартійною коаліцією канцлера Олафа Шольца, на тій підставі, що він ігнорує ризики для здоров'я, пов'язані з вживанням канабісу, особливо для молоді.

"Цей закон коштуватиме людських життів", - заявив Райнер Хазелофф, прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт від ХДС.

Однак, за словами міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха, закон спрямований на боротьбу з чорним ринком. Враховуючи, що в Німеччині налічується близько 4,5 мільйона регулярних споживачів цього наркотику, уряд заявив, що закон також боротиметься зі злочинністю, пов'язаною з наркотиками, і забезпечить безпечний, якісний, регульований продукт.

Згідно з новими правилами дорослим буде дозволено мати до 25 грамів канабісу для використання в громадських місцях і вирощувати максимум три рослини для особистого споживання.