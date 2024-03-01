Патрульні катери та десантні кораблі: Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги для України
Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійдуть гумові, патрульні та десантно-штурмові катери
Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів.
До нового пакету допомоги увійдуть:
- 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB);
- 8 мілітаризованих річкових патрульних катерів;
- десантно-штурмовий катер CB90.
Окрім цього, Нідерланди спрямують 250 млн євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості боєприпасів для України.
Президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам за підтримку. Про це він написав у Telegram.
"Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів – від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, ракет", - заявив Зеленський.
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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 березня в Харкові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
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