"Патрулюють наше небо": міністр оборони Польщі пояснив, чому Україна не отримала обіцяні МіГ-29
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не згоден на передачу Україні бойових літаків МІГ-29, адже вони патрулюють небо його держави
Про це він розповів Radio Zet.
Косіняк-Камиш наголосив, що Варшава надала Києву "стільки техніки, скільки змогла", однак у пріоритеті залишається власна безпека.
"Наприклад, МІГ-29 – вони патрулюють польське небо, вони служать польським пілотам. Я не можу сказати, що я згоден з передачею літаків. З мого боку згоди на це немає", - сказав він.
За словами очільника польського міноборони, він "з усіх сил намагається, щоб інтерес до української справи не зник". Водночас він акцентував, що Польща не є "стороною конфлікту".
- 8 травня 2023 року Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.
- 19 липня 2024 року посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава може передати Києву усі наявні в неї винищувачі МіГ-29.
- Пізніше того ж місяця ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявив, що польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно через пів року, але це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35.
- Наприкінці жовтня речник МЗС Польщі заявив, що уряд має передусім гарантувати безпеку своїх громадян і території, тому Україна отримає решту МіГів, коли Варшава отримає їм заміну від союзників.
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