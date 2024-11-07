"Патрулюють наше небо": міністр оборони Польщі пояснив, чому Україна не отримала обіцяні МіГ-29

Про це він розповів Radio Zet.

Косіняк-Камиш наголосив, що Варшава надала Києву "стільки техніки, скільки змогла", однак у пріоритеті залишається власна безпека.

"Наприклад, МІГ-29 – вони патрулюють польське небо, вони служать польським пілотам. Я не можу сказати, що я згоден з передачею літаків. З мого боку згоди на це немає", - сказав він.

За словами очільника польського міноборони, він "з усіх сил намагається, щоб інтерес до української справи не зник". Водночас він акцентував, що Польща не є "стороною конфлікту".