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Дипломат Хара пояснив чому Індія так тримається за союз з РФ

21 лютого, 2024 середа
21:50
Світ Індія росія прапор

Експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат Олександр Хара підкреслює дилему Індії, яка прагне зберегти свою незалежність, водночас підтримуючи військово-технічні та економічні зв’язки з Росією, що викликає занепокоєння щодо її майбутнього курсу

Про це він заявив у вечірньому етері Еспресо.

На запитання, чому представникам РФ й досі дозволяють виступати на міжнародній арені, Хара відповів: "Це є наслідком такого відносного занепаду Заходу. У Групі семи свого часу були найбільш розвиненими, вони й зараз залишаються найбільш розвиненими країнами, але з погляду економічних обсягів поступаються уже Китаю, Індії, Бразилії й низці інших держав. І ці держави вважають, що абсолютно в їхніх інтересах продовжувати такий діалог з Російською Федерацією, що Росію не можна перемогти, Росія потрібна, щоб розв'язувати глобальні проблеми".

Дипломат припускає, що країнам G20 здається, що війна в Україні - це якісь європейські суперечки, що Захід використовує подвійні стандарти, коли не приходить на допомогу цим країнам і не втручається в конфлікти, зокрема Африці та Азії.

"У них є таке небажання ставати на бік України й Заходу, бо у них є критика Заходу і Сполучені Штати дуже часто, особливо у 60-х роках XX століття поводили себе доволі агресивно, тобто ця пам'ять є і вони проєктують все те, що було тоді на нинішній етап. І якщо Сполучені Штати підтримують Україну, то, можливо, там щось не так і якісь легітимні законні інтереси РФ були порушені. Тому тут вплив західних партнерів обмежений", - пояснив експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики.

Хара навів приклад того, що відбувається у стосунках Росії з Індією.

"Індія є найбільшою демократією у світі, зараз велика кількість капіталу, технологій, підприємств з Китаю переводиться в Індію, передусім американські. З іншого боку індуси дуже, скажімо, критично та нервово сприймають заклики від британців, французів чи американців, їм здається, що це є проявом колоніальної політики, але вони є незалежною державою, яка була країною неприєднання під час холодної війни. Вони вважають, що це правильний курс і в майбутнє", - сказав він.

За словами експерта, у Китаю є територіальні претензії до Індії, також були конфлікти з жертвами у 2016 році.

"У майбутньому для того, щоб Індія була в безпеці, розвивалася економічно їм треба бути в Західному таборі, передусім зі Сполученими Штатами, але поки що вони займають таку позицію. Я розумію, що в них збройні сили доволі сильно залежать, особливо наземний компонент, від російської зброї. Вони хотіли б продовжувати співпрацю військово-морських сил, бо ті ж самі підводні човни з атомними генераторами - це спільне російське виробництво, але фактично російська технологія, - пояснює Хара. - Вони хочуть купувати російську нафту, а потім продавати її в ту ж саму Європу і заробляти на цьому гроші. Я вже не кажу про те, щоб споживати ці дешеві ресурси. У них є і зауваження політичного характеру, але, звичайно, вони є маніпулятивними, й жага до того, щоб використати цю ситуацію на користь себе в економічному вимірі".

  • Від початку грудня 2022 року до кінця 2023 року Сполучені Штати Америки закупили нафтопродукти з Індії, що виготовлені з російської сировини, на $1,3 млрд.
  • У Росії виникли труднощі з продажем нафти Sokol до Індії. Там вагаються купувати російські нафтопродукти через страх санкцій США.  

Теги:
Новини
Росія
ЄС
Індія
Захід
Війна з Росією
США
Економіка
G-20
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