Головна Світ Підліток загинув під час ультраортодоксального протесту в Єрусалимі

Підліток загинув під час ультраортодоксального протесту в Єрусалимі

Адріана Муллаянова
31 жовтня, 2025 п'ятниця
01:13
Світ Ізраїльтяни

Масовий ультраортодоксальний єврейський мітинг проти військового призову, що відбувся 30 жовтня в Єрусалимі, завершився трагедією — 15-річний підліток загинув після падіння під час акції протесту. За оцінками ізраїльських ЗМІ, демонстрантів було близько 200 тис

Зміст

Про це інформує Reuters.

Протестувальники, переважно чоловіки, перекрили шосе №1, яке веде до Єрусалима. Багато хто видирався на дахи будівель, автозаправки та навіть на будівельні крани, щоб бачити події. Як повідомила ізраїльська служба швидкої допомоги Magen David Adom, підліток загинув унаслідок падіння з висоти, а поліція відкрила розслідування обставин інциденту.

Мітинг став одним із найбільших за останні роки протестів проти обов’язкової військової служби в Ізраїлі — питання, що вже десятиліттями розділяє суспільство. Ультраортодоксальні євреї, відомі як харедим, традиційно звільнені від призову, адже вважають, що їхній обов’язок — навчання Святого Письма.

Водночас інші ізраїльтяни вважають це несправедливим. Вони переконані, що під час війни, коли на фронті гинуть сотні солдатів, кожен громадянин має нести однакову відповідальність за захист держави.

"Ми відчуваємо, що нас змушують відмовитися від нашої віри. Зараз людей, які не йдуть до армії, відправляють до військової в’язниці. Але ми — єврейська країна. Ви не можете боротися проти юдаїзму в єврейській країні — це не працює", — сказав учасник протесту Шмуель Орбах.

Читайте також: Ізраїльтяни за кордоном намагаються себе стримувати та не показувати, що вони з Ізраїлю: не одягають іудейську символіку, переходять на англійську мову.

Питання призову загострилося після того, як Верховний суд Ізраїлю у 2023 році скасував пільги для студентів релігійних семінарі. Відтоді уряд намагається ухвалити новий законопроєкт про військовий обов’язок, який би врегулював питання служби для ультраортодоксів.

Однак компромісу досі немає. Політична криза навколо законопроєкту поставила під загрозу коаліцію прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, до складу якої входять і партії, що представляють інтереси харедим.

"Ми не можемо дозволити, щоб під час війни одні ризикували життям, а інші ховалися за релігійними винятками", — заявив один із резервістів, який також прийшов на протест у Єрусалим, висловлюючи обурення діями уряду.

  • 6 жовтня Ізраїль депортував 171 активіста, які в складі флотилії Global Sumud намагалися прорвати морську блокаду і дістатися до сектора Гази. Серед них шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ.

 

