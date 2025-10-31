Підліток загинув під час ультраортодоксального протесту в Єрусалимі

Про це інформує Reuters.

Протестувальники, переважно чоловіки, перекрили шосе №1, яке веде до Єрусалима. Багато хто видирався на дахи будівель, автозаправки та навіть на будівельні крани, щоб бачити події. Як повідомила ізраїльська служба швидкої допомоги Magen David Adom, підліток загинув унаслідок падіння з висоти, а поліція відкрила розслідування обставин інциденту.

Мітинг став одним із найбільших за останні роки протестів проти обов’язкової військової служби в Ізраїлі — питання, що вже десятиліттями розділяє суспільство. Ультраортодоксальні євреї, відомі як харедим, традиційно звільнені від призову, адже вважають, що їхній обов’язок — навчання Святого Письма.

Водночас інші ізраїльтяни вважають це несправедливим. Вони переконані, що під час війни, коли на фронті гинуть сотні солдатів, кожен громадянин має нести однакову відповідальність за захист держави.

"Ми відчуваємо, що нас змушують відмовитися від нашої віри. Зараз людей, які не йдуть до армії, відправляють до військової в’язниці. Але ми — єврейська країна. Ви не можете боротися проти юдаїзму в єврейській країні — це не працює", — сказав учасник протесту Шмуель Орбах.

Питання призову загострилося після того, як Верховний суд Ізраїлю у 2023 році скасував пільги для студентів релігійних семінарі. Відтоді уряд намагається ухвалити новий законопроєкт про військовий обов’язок, який би врегулював питання служби для ультраортодоксів.

Однак компромісу досі немає. Політична криза навколо законопроєкту поставила під загрозу коаліцію прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, до складу якої входять і партії, що представляють інтереси харедим.

"Ми не можемо дозволити, щоб під час війни одні ризикували життям, а інші ховалися за релігійними винятками", — заявив один із резервістів, який також прийшов на протест у Єрусалим, висловлюючи обурення діями уряду.