Підозрюваного у вбивстві російського генерала Кирилова звинуватили в тероризмі та взяли під варту
Напередодні, 19 грудня, суд у Москві висунув громадянину Узбекистану Ахмаджону Курбанову звинувачення у тероризмі, вбивстві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова і незаконному зберіганні зброї та боєприпасів
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що Курбанова, 1995 року народження, звинувачують у тому, що 17 грудня він підірвав саморобний вибуховий пристрій, захований у скутері, який був припаркований біля житлового будинку в Москві.
ФСБ стверджує, що його завербували українські спецслужби, а Слідчий комітет РФ заявив, що затриманому обіцяли заплатити 100 тисяч доларів.
У повідомленні Слідчого комітету РФ стверджується, що підозрюваний розмістив бомбу на електросамокаті, припаркованому біля під’їзду будинку, де мешкав генерал, а також орендував машину, де встановив камеру спостереження за Ігорем Кириловим. Зйомка нібито транслювалася організаторам вибуху в Дніпрі.
Після того, як надійшов відеосигнал про вихід Кирилова з помічником із під’їзду, вибуховий пристрій був дистанційно приведений у дію, заявили у Слідкомі РФ.
Видання звернулося за коментарем до СБУ. Наразі заяви російських силовиків там не коментували.
- Нагадаємо, 16 грудня Служба безпеки оголосила заочну підозру генерал-лейтенанту, начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігорю Кирилову. За його наказом окупанти понад 4,8 тис. разів застосували хімбоєприпаси проти Сил оборони.
- Уранці 17 грудня в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов. Повідомлялося, що за цим стоїть СБУ.
- Вже 18 грудня російські правоохоронці затримали громадянина Узбекистану, якого підозрюють у підриві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.
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