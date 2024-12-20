Підозрюваного у вбивстві російського генерала Кирилова звинуватили в тероризмі та взяли під варту

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що Курбанова, 1995 року народження, звинувачують у тому, що 17 грудня він підірвав саморобний вибуховий пристрій, захований у скутері, який був припаркований біля житлового будинку в Москві.

ФСБ стверджує, що його завербували українські спецслужби, а Слідчий комітет РФ заявив, що затриманому обіцяли заплатити 100 тисяч доларів.

У повідомленні Слідчого комітету РФ стверджується, що підозрюваний розмістив бомбу на електросамокаті, припаркованому біля під’їзду будинку, де мешкав генерал, а також орендував машину, де встановив камеру спостереження за Ігорем Кириловим. Зйомка нібито транслювалася організаторам вибуху в Дніпрі.

Після того, як надійшов відеосигнал про вихід Кирилова з помічником із під’їзду, вибуховий пристрій був дистанційно приведений у дію, заявили у Слідкомі РФ.

Видання звернулося за коментарем до СБУ. Наразі заяви російських силовиків там не коментували.