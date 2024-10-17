Підвищення податків свідчить про те, що Україні не вдається підтримувати економіку: адвокат Ткаченко про євроінтеграцію

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Для вступу до ЄС нам необхідно привести наше законодавство у відповідність з європейським. Але тут дуже важливо розуміти, що ЄС, в першу чергу, - це економічне об'єднання держав. Тому нам дуже важливо рухатися саме в гармонізації нашого законодавства з точки зору економічного напрямку", - зауважив Ткаченко.

За словами адвоката VB Partners, Україна стикається з викликами, яких економіка ЄС ніколи не зазнавала - це повномасштабна війна. Нам доводиться підтримувати розвиток економіки в складних умовах. Про те, що Україні не дуже вдається підтримувати економіку, свідчить підвищення податків. Діра в бюджеті, яка стала підставою для того, щоб підвищити податки, є наслідком того, що ми не проводили структурні реформи в економіці протягом 2021-2022 років.

"Дослідження Інституту Фрейзера, яке оцінює рівень економічної свободи в різних країнах світу, видало новий рейтинг. У рамках цього рейтингу Україна втратила 37 позицій. На сьогодні ми займаємо 150-те місце у світі зі 165 країн за рівнем економічної свободи. Це свідчить про те, що ми почали втрачати темп підтримання економічних свобод для того, щоб розвивати нашу економіку", - наголосив Ткаченко.

14 жовтня Верховна Рада України відхилила всі постанови, які блокували підписання закону про підвищення податків. Президент може підписати документ найближчими днями.



Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

21 червня Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до блоку.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС.