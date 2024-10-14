Рада відхилила всі постанови, які блокували підписання закону про підвищення податків

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент відхилив усі 13 блокуючих постанов по податковому закону. Відповідно, далі законопроєкт №11416-д спочатку підпише спікер, а потім і президент. Я думаю, це буде найближчими днями", - написав він.

За словами нардепа, закон набуде чинності наступного дня після опублікування, тобто щонайменше завтра або післязавтра.

Що відомо про законопроєкт про підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

10 жовтня Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д).

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