Після повалення режиму Асада з Туреччини до Сирії повернулися понад 35 тис. біженців

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає Радіо Свобода.

"У середньому 1672 людини поверталися до Сирії на день після падіння режиму Асада. Загалом 35 114 сирійців добровільно повернулися на батьківщину за 21 день", - сказав він.

Єрлікая вказав, що більшість сирійців наразі повертаються з Туреччини в Алеппо.

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За словами посадовця, 30% із 2 мільйонів 905 сирійців - це діти, які вже народилися у Туреччині та мають статус тимчасового захисту.

"У той момент, коли вони проходять через пункти пропуску, дія їхнього тимчасового захисту закінчується», – повідомив міністр", - сказав Єрлікая.

Він додав, що за прогнозами, кількість сирійців, які повертатимуться на батьківщину, зросте під час шкільних канікул.