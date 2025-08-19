"Питання, яке стоїть на першому місці": Трамп заявив, що говорив з фон дер Ляєн про повернення викрадених РФ українських дітей
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн питання повернення викрадених Росією Українських дітей
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.
"Урсула фон дер Ляєн, шановна і високоповажна президентка Європейської комісії, та я обговорювали глобальну проблему викрадення дітей", - зазначив Трамп.
За його словами, ця тема є пріоритетною і має глобальне значення. Він також додав, що ця тема є особливо важливою і для його дружини, Меланії Трамп.
"Це питання, яке стоїть на першому місці у всіх списках, і світ буде співпрацювати, щоб вирішити його, сподіваючись повернути дітей до їхніх родин", - підсумував він.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
