"Питання, яке стоїть на першому місці": Трамп заявив, що говорив з фон дер Ляєн про повернення викрадених РФ українських дітей

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

"Урсула фон дер Ляєн, шановна і високоповажна президентка Європейської комісії, та я обговорювали глобальну проблему викрадення дітей", - зазначив Трамп.

За його словами, ця тема є пріоритетною і має глобальне значення. Він також додав, що ця тема є особливо важливою і для його дружини, Меланії Трамп.

"Це питання, яке стоїть на першому місці у всіх списках, і світ буде співпрацювати, щоб вирішити його, сподіваючись повернути дітей до їхніх родин", - підсумував він.