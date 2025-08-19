Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Питання, яке стоїть на першому місці": Трамп заявив, що говорив з фон дер Ляєн про повернення викрадених РФ українських дітей

"Питання, яке стоїть на першому місці": Трамп заявив, що говорив з фон дер Ляєн про повернення викрадених РФ українських дітей

Марія Науменко
19 серпня, 2025 вiвторок
06:34
Світ Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн питання повернення викрадених Росією Українських дітей

Зміст

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

"Урсула фон дер Ляєн, шановна і високоповажна президентка Європейської комісії, та я обговорювали глобальну проблему викрадення дітей", - зазначив Трамп.

За його словами, ця тема є пріоритетною і має глобальне значення. Він також додав, що ця тема є особливо важливою і для його дружини, Меланії Трамп.

"Це питання, яке стоїть на першому місці у всіх списках, і світ буде співпрацювати, щоб вирішити його, сподіваючись повернути дітей до їхніх родин", - підсумував він.

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
  • За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Президент США
Єврокомісія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
підтримка України
Урсула фон дер Ляєн
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
07:30
шахед
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині є постраждалі, на Полтавщині - знеструмлення
07:12
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 66 артсистем та 890 військовослужбовців
06:21
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС погодився на запропоновану угоду щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем, - Reuters
05:43
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон закликав посилити санкції проти Росії, якщо мирні перемовини з Україною зазнають провалу
02:44
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
01:58
Дональд Трамп
Трамп телефонував Путіну після перемовин з Зеленським і європейськими лідерами
01:51
Дональд Трамп
Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним
01:49
Оновлено
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
У Білому Домі завершилися двоетапні переговори Зеленського, Трампа та євролідерів
00:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Гарантії безпеки, які пропонує Трамп, значно небезпечніші для РФ, ніж 5-та стаття НАТО, - Портников
00:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Трамп займає партнерську позицію до України та європейців, - Княжицький
2025, понедiлок
18 серпня
23:37
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
Зеленському вдалося стримувати себе, а президенти були приязні один до одного, - журналістка Ульяновська з Вашингтону
23:29
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Гарантіями безпеки для України є три складові, - Кривонос
23:21
Армія РФ просунулася на Донеччині, Запоріжжі та біля адмінкордону з Дніпровщиною, - DeepState
22:24
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 133 бої: найбільше ворожих атак на Покровському та Лиманському напрямках
22:17
Ексклюзив
Володимир Омелян
Очевидно, що мова між Україною та РФ йтиме про заморозку на лінії бойового зіткнення, - дипломат Омелян
21:35
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Тональність розмови стала зовсім іншою, - Огризко про зустріч Зеленського і Трампа
21:10
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Мають бути за безпечних умов": Зеленський під час зустрічі з Трампом висловився про можливість виборів в Україні
21:09
Американський журналіст Браян Ґленн
Журналіст, який критикував Зеленського за відсутність костюма під час зустрічі з Трампом у лютому, попросив у нього вибачення
21:02
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
УПЛ: "Кривбас" переміг "Зорю", результати інших матчів 2-го туру
20:14
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 19 серпня
20:08
Ексклюзив
Артем Бронжуков
Трамп прагне тет-а-тет з Зеленським протиснути вигідну позицію і представити її в широкому колі як спільну, - аналітик Бронжуков
20:00
OPINION
Зеленський відмовиться від пропозиції Путіна. Головне — як він це зробить
19:58
Україна ЄС
Вступ до ЄС: Свириденко каже, що Київ буде готовий розпочати перемовини за всіма кластерами до кінця року
19:43
Володимир Зеленський
Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
19:40
Ексклюзив
Максим Буткевич
Я дуже радий, що у нас справді до російських полонених ставляться інакше, - правозахисник Буткевич
19:37
мобілізація
Директор ДБР Сухачов сподівається, що спрощений механізм повернення з СЗЧ продовжать і після 30 серпня
19:26
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
19:18
Ексклюзив
Логістику РФ можна легко перерізати: Defense Express про Запорізький напрямок
19:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:02
Ексклюзив
У Вашингтоні під стінами Білого дому відбулася акція на підтримку України
18:38
Аналітика
Чи повернуться вертольоти в небо війни?
18:31
Микола Княжицький
Якщо Путіна не покарати, наступною буде Польща, - Княжицький польським ЗМІ
18:25
Ексклюзив
Трамп і Путін
Еволюція позиції Трампа не на нашу користь, - дипломат Шамшур
18:11
РФ вдарила по пожежній частині у Костянтинівці
Росіяни вдарили по пожежній частині у Костянтинівці: поранено двох рятувальників
18:06
Крістен Міхал
Прем'єр Естонії заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборону НАТО
18:03
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
За нинішніх умов бої на Донеччині триватимуть ще мінімум 1,5 року, - військовий експерт Селезньов
18:00
OPINION
Якщо Україні нав’яжуть переговори про укладення миру, процес може тривати довго
17:55
Огляд
ПСЖ - володар Суперкубка УЄФА 2025
ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, "спадкоємець" Усика переміг нокаутом, а Дюплантіс знову побив рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
17:33
діти, повернення дітей, окупація
Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей
17:32
Ексклюзив
У Баку створили Стіну Пам'яті загиблих захисників України
"Нам є, що там робити": політолог Буряченко про перспективи політики України на Південному Кавказі
Більше новин
