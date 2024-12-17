Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР за військову співпрацю

Про це інформує міністерство закордонних справ Південної Кореї.

Як зазначається, ці санкції є частиною співпраці з державами, що засудили участь Пхеньяну у війні проти України, а саме: США, Японією, Австралією, Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Новою Зеландією та Великою Британією.

Зокрема, під обмеження потрапили:

генерали Корейської народної армії Кім Йон Бок і Шин Кум Чоль, які супроводжують солдатів у Росії;

технік зенітно-ракетного обладнання Рі Сун Чжин;

лідер «Штурмового корпусу», який брав участь у бойових діях, Рі Бон Чун;

організація "Рафорт" та її власник Рафаель Газарян й організація "Транс Капітал", що надавали фінансову і технічну підтримку російсько-північнокорейській угоді про купівлю зброї;

Олексій Буднєв і компанія Technology Co Ltd, яку він представляє, перевозили військове обладнання КНДР;

Шевелін Павло, член групи «Вагнера», причетний до поставок зброї між Росією та КНДР, організація "Верус" - до російсько-північнокорейської торгівлі;

Роман Алар і його компанія PARSEK LLC. Вони постачали до Північної Кореї ключові ракетні технології. Ardis-Bearings LLC та її представник Ігор Мічурін підтримували ядерні та ракетні розробки КНДР, допомагаючи вже підсанкційній компанії Joseon Dangun Trading Company.

Санкції також наклали на Олександра Гаєвого та його організацію "Аполлон", Олександра Часовнікова і його компанії "Зеел-М Ко, Ltd" та "РК-Бриз". Вони допомагали в закупівлях Пак Кван Хуну, на якого вже поширюються санкції Сеула.

Незаконні фінансові операції між Москвою та Пхеньяном здійснювали MRB Bank, TSMR Bank, RFC Bank, Stroytreyd LLC і Timer Bank. Зокрема, RFC Bank та КНДР створили московську компанію Stroytreyd LLC для повернення заморожених коштів Північної Кореї. Вони переказали мільйони доларів через Timer Bank на рахунок Stroytreyd LLC.

Нові санкції уряду Південної Кореї набудуть чинності 19 грудня. Фінансові операції з підсанкційними особами чи компаніями тепер потребують дозволу Комісії з фінансових послуг або Голови Банку Кореї.