Головна Економіка Politico: ЄС шукає альтернативу, на випадок невдачі плану з використанням заморожених активів РФ для підтримки України

Politico: ЄС шукає альтернативу, на випадок невдачі плану з використанням заморожених активів РФ для підтримки України

Вікторія Литвин
27 жовтня, 2025 понедiлок
17:01
Економіка Гроші

Європейська комісія почала розробляти резервний механізм макрофінансової допомоги Україні після безрезультатних переговорів лідерів ЄС 23 жовтня щодо використання заморожених активів РФ

Зміст

Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

Як альтернативу залученню заморожених російських активів розглядається можливість випуску спільних облігацій країн-членів Євросоюзу.

План резервної підтримки має бути узгоджений до 18 грудня.

Єврокомісія готує документ із трьома можливими сценаріями допомоги Україні: випуск державами ЄС колективного боргу на десятки мільярдів євро, надання так званої "репараційної позики" під заставу заморожених російських активів та припинення фінансування України.

Останній варіант наразі підтримує лише Угорщина. Другий можливий сценарій заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Пропозиція щодо колективних облігацій також викликає занепокоєння, адже частина країн ЄС уже має значний бюджетний дефіцит. Тому більшість членів блоку й надалі наполягають, що першочерговим варіантом має залишатися саме використання російських активів, а ідея спільного боргу може виконувати роль додаткового інструменту тиску у переговорах.

  • 23 жовтня повідомлялося, що Європейський Союз погодиться на продовження фінансування України протягом наступних 2 років, використовуючи заморожені російські активи.
     
  • Після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

 


 

