Польща має намір збудувати власну "стіну дронів", не чекаючи ініціативи ЄС
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна розпочне будівництво власної системи протидії дронам уже найближчими місяцями, не чекаючи на спільну ініціативу Євросоюзу
Про це пише Bloomberg.
За словами Томчика, цього місяця міністерство оборони Польщі оголосить про інвестиції в технології виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках більш широкої програми протиповітряної оборони.
Варшава робитиме ставку на національні проєкти — польські компанії мають отримати принаймні половину контрактів на розбудову системи. Суму інвестицій у відомстві не розкрили.
"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони повітряного простору над усією Європейською Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції або рішення", – додав міністр. - Але ми надаємо пріоритет національним проєктам".
Томчик зауважив, що система захисту від дронів ЄС може "доповнити" польську систему в майбутньому.
"Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми будемо використовувати їх на повну", — зазначив заступник міністра.
Уряд також розглядає можливість фінансування програми через нову схему оборонних позик ЄС SAFE.
Міністерство планує, щоб перші нові можливості були введені в дію протягом трьох місяців після офіційного оголошення, а повна система протидії дронам має запрацювати за два роки.
"Те, як сьогодні росіяни та українці використовують безпілотні системи озброєння, показує, що посилення наших можливостей у цій сфері має бути пріоритетом у всіх сферах діяльності: у повітрі, на суші та на морі", – підсумував Томчик.
- 14 вересня президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам допомогу в навчанні для відбиття з російських безпілотників.
- 19 вересня стало відомо, що після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі й Румунії ЄС вирішив використовувати досвід України, аби побудувати "стіну з дронів".
