Польща має намір збудувати власну "стіну дронів", не чекаючи ініціативи ЄС

Про це пише Bloomberg.

За словами Томчика, цього місяця міністерство оборони Польщі оголосить про інвестиції в технології виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках більш широкої програми протиповітряної оборони.

Варшава робитиме ставку на національні проєкти — польські компанії мають отримати принаймні половину контрактів на розбудову системи. Суму інвестицій у відомстві не розкрили.

"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони повітряного простору над усією Європейською Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції або рішення", – додав міністр. - Але ми надаємо пріоритет національним проєктам".

Томчик зауважив, що система захисту від дронів ЄС може "доповнити" польську систему в майбутньому.

Читайте також: Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо

"Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми будемо використовувати їх на повну", — зазначив заступник міністра.

Уряд також розглядає можливість фінансування програми через нову схему оборонних позик ЄС SAFE.

Міністерство планує, щоб перші нові можливості були введені в дію протягом трьох місяців після офіційного оголошення, а повна система протидії дронам має запрацювати за два роки.

"Те, як сьогодні росіяни та українці використовують безпілотні системи озброєння, показує, що посилення наших можливостей у цій сфері має бути пріоритетом у всіх сферах діяльності: у повітрі, на суші та на морі", – підсумував Томчик.