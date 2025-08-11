Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро

Про це він сказав під час візиту на польський завод із виробництва боєприпасів Nitro-Chem у Бидгощі, передає Укрінформ.

"Цього року, через два роки (після приходу до влади в Польщі уряду Туска, – ред.), ми досягнемо результату близько 30 тис. штук. Натомість дуже реальним у перспективі наступних двох років є досягнення рівня близько 180 тис. на рік", - заявив Туск.

За задумом влади, така кількість повністю покриє потреби польської армії та зменшить залежність від імпорту.

Туск нагадав, що у грудні 2023 року Польща виготовляла лише 5 тис. таких снарядів на рік, і підкреслив важливість нарощування виробництва з огляду на високі темпи витрат боєприпасів на фронті в Україні.