Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що країна планує до 2027 року збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм з нинішніх 30 тис. до приблизно 180 тис. на рік
Про це він сказав під час візиту на польський завод із виробництва боєприпасів Nitro-Chem у Бидгощі, передає Укрінформ.
"Цього року, через два роки (після приходу до влади в Польщі уряду Туска, – ред.), ми досягнемо результату близько 30 тис. штук. Натомість дуже реальним у перспективі наступних двох років є досягнення рівня близько 180 тис. на рік", - заявив Туск.
За задумом влади, така кількість повністю покриє потреби польської армії та зменшить залежність від імпорту.
Туск нагадав, що у грудні 2023 року Польща виготовляла лише 5 тис. таких снарядів на рік, і підкреслив важливість нарощування виробництва з огляду на високі темпи витрат боєприпасів на фронті в Україні.
- Про те, що польська влада працює над тим, щоб їхня сухопутна армія стала найбільшою у Європі писав The Telegraph ще у березні 2023 року. Тоді зазначалося, що російське вторгнення в Україну змусило Польщу зробити справжню революцію в оборонному секторі.
- 27 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.
- 15 серпня у Варшаві провели найбільший за 30 років військовий парад до Дня польської армії - на ньому продемонстрували нові та модернізовані зразки техніки.
