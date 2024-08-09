Понад 24 тис. км у дорозі: Кулеба завершує четверте Африканське турне

Про це повідомило в телеграм-каналі Міністерство закордонних справ України

У МЗС зазначили, що візит "був насичений зустрічами з представниками влади країн, переговорами для збільшення підтримки України, а також підписаннями угод та меморандумів про співпрацю".

Зокрема, Кулеба провів 7 переговорів у трьох країнах: 3 – з лідерами, 3 – з міністрами закордонних справ, 1 – з бізнесом. У підсумку є домовленості про 5 міждержавних угод, 3 з яких уже підписали.

У МЗС України додали, що очільник відомства за час турне провів 33 години в літаках і понад 24 тисячі кілометрів у дорозі.

Кулеба зауважив, що системна праця з країнами Африки дає Україні насамперед "зміцнення глобальної підтримки нашої держави та її ініціатив, зокрема Формули миру, голосувань в Генасамблеї ООН". Також важливими у цьому сенсі, за його словами, є протидія російському впливу та пропаганді, створення нових можливостей для бізнесу й економіки України.