Понад 24 тис. км у дорозі: Кулеба завершує четверте Африканське турне
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завершує четверте Африканське турне, під час якого відвідав Малаві, Замбію та Маврикій
Про це повідомило в телеграм-каналі Міністерство закордонних справ України
У МЗС зазначили, що візит "був насичений зустрічами з представниками влади країн, переговорами для збільшення підтримки України, а також підписаннями угод та меморандумів про співпрацю".
Зокрема, Кулеба провів 7 переговорів у трьох країнах: 3 – з лідерами, 3 – з міністрами закордонних справ, 1 – з бізнесом. У підсумку є домовленості про 5 міждержавних угод, 3 з яких уже підписали.
У МЗС України додали, що очільник відомства за час турне провів 33 години в літаках і понад 24 тисячі кілометрів у дорозі.
Кулеба зауважив, що системна праця з країнами Африки дає Україні насамперед "зміцнення глобальної підтримки нашої держави та її ініціатив, зокрема Формули миру, голосувань в Генасамблеї ООН". Також важливими у цьому сенсі, за його словами, є протидія російському впливу та пропаганді, створення нових можливостей для бізнесу й економіки України.
- 4 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав четверте африканське турне та вперше в історії відвідає Малаві, Замбію та Маврикій.
- 5 серпня він відвідав відвідав африканську країну Малаві, де провів переговори з президентом Лазарусом Чакверою.
- 8 серпня очільники МЗС України та Маврикію, Дмитро Кулеба та Маніш Гобін, підписали угоду про безвізовий режим між країнами
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