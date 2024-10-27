Понад годину у черзі, щоб проголосувати, - професор Айзенберг розповів про дострокове голосування в США

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є дуже велика активність виборців, тому що відбувається дострокове голосування, що дозволяє більшій кількості виборців проголосувати. Адже в Штатах вибори проводяться у робочий день, у вівторок, і людям важко розриватися між роботою та виборчими дільницями. От я, наприклад, вчора у штаті Нью-Йорк був перший день дострокового голосування, я з дружиною проходив годину 15 хвилин у черзі, щоб проголосувати. Тобто активність виборців велика, це сьогодні така ознака і в інших штатах, де дострокове голосування йде", - сказав він.

Ігор Айзенберг також зазначив, що на результати опитувань, щодо першості котрогось із кандидатів виборці не реагують.

"Активність виборців велика, тому що проголосували вже понад 38 мільйонів людей станом на вчорашній вечір. На результати опитувань люди не дуже реагують, тому що зрозуміло, що опитування всі в межах статистичної похибки дають рівні шанси обом кандидатам в семи штатах, де, власне, буде вирішуватись доля виборів. Хтось виходить на пів відсотка вперед, похибка опитувань 4-4,5%, тому коли хтось набирає пів відсотка, хтось втрачає пів відсотка, це все в межах цієї похибки", - розповів професор.