"Понад місяць заборони": у Бразилії розблокували соцмережу Х
Суддя Верховного суду Бразилії Алехандро де Мораєс постановив, що роботу соціальної мережі Х можна відновити, більш ніж через місяць після того, як її заблокували в країні
Про це повідомляє The Hill.
Зазначається, що відповідне рішення поклало край багатомісячній суперечці між де Мораєсом і власником X Ілоном Маском через модерацію виступів платформи, ультраправі акаунти та дезінформацію.
"Відновлення діяльності X на національній території обумовлювалося виключно повним дотриманням бразильських законів і абсолютним дотриманням рішень судової влади з поваги до національного суверенітету", - заявив суддя.
За його словами, Ілон Маск і X повністю виконали вимоги та сплатили штрафи.
Водночас представник X Global Government Affairs сказав, що платформа "пишається" поверненням до Бразилії.
Що передувало
8 квітня суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.
Уже 30 серпня Верховний суд Бразилії ухвалив рішення, що робота соцмережі X у країні має бути припинена негайно та цілком.
У вересні верховний суддя Бразилії зняв блокування з банківських рахунків компаній Starlink та Х, що належать американському мільярдеру Ілону Маску, а пізніше стягнув близько $3,3 млн із банківських рахунків Х та Starlink для сплати штрафів.
Згодом стало відомо, що Ілон Макс погодився виконати умови Верховного суду Бразилії, щоб розблокувати доступ до соцмережі та призначив представника X у країні.
27 вересня бразильський суд постановив, що X все ще має сплатити понад 5 млн доларів у вигляді штрафів, перш ніж отримати дозвіл відновити роботу в країні.
Бразильський Верховний суд стверджувала, що компанія Х мільярдера Ілона Маска заплатила штрафи для відновлення своєї роботи в країні на неправильний рахунок.
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