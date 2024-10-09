"Понад місяць заборони": у Бразилії розблокували соцмережу Х

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що відповідне рішення поклало край багатомісячній суперечці між де Мораєсом і власником X Ілоном Маском через модерацію виступів платформи, ультраправі акаунти та дезінформацію.

"Відновлення діяльності X на національній території обумовлювалося виключно повним дотриманням бразильських законів і абсолютним дотриманням рішень судової влади з поваги до національного суверенітету", - заявив суддя.

За його словами, Ілон Маск і X повністю виконали вимоги та сплатили штрафи.

Водночас представник X Global Government Affairs сказав, що платформа "пишається" поверненням до Бразилії.

Що передувало

8 квітня суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.

Уже 30 серпня Верховний суд Бразилії ухвалив рішення, що робота соцмережі X у країні має бути припинена негайно та цілком.

У вересні верховний суддя Бразилії зняв блокування з банківських рахунків компаній Starlink та Х, що належать американському мільярдеру Ілону Маску, а пізніше стягнув близько $3,3 млн із банківських рахунків Х та Starlink для сплати штрафів.

Згодом стало відомо, що Ілон Макс погодився виконати умови Верховного суду Бразилії, щоб розблокувати доступ до соцмережі та призначив представника X у країні.

27 вересня бразильський суд постановив, що X все ще має сплатити понад 5 млн доларів у вигляді штрафів, перш ніж отримати дозвіл відновити роботу в країні.

Бразильський Верховний суд стверджувала, що компанія Х мільярдера Ілона Маска заплатила штрафи для відновлення своєї роботи в країні на неправильний рахунок.