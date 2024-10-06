Верховний суд Бразилії заявив, що компанія Маска Х сплатила штрафи для розблокування соцмережі в країні не тому банку
Бразильський Верховний суд стверджує, що компанія Х мільярдера Ілона Маска заплатила штрафи для відновлення своєї роботи в країні на неправильний рахунок
Про це повідомляє Reuters.
Як кажуть у суді Бразилії, юристи X сплатили штрафи на неправильний банківський рахунок, що відклало рішення про відновлення роботи платформи.
Зазначається, що оплата штрафів є єдиною умовою, яку висуває суд для зняття блокування X в Бразилії. Натомість юристи компанії стверджують, що сплатили штрафи правильно.
Суддя Верховного суду Александре де Мораєс вимагає перевести платіж на правильний рахунок і дочекатися висновку генерального прокурора Бразилії щодо запитів X.
Водночас юристи компанії заперечують необхідність консультацій з генпрокурором і наполягають на негайному відновленні роботи платформи. Згідно з їхньою заявою, компанія виплатила 5,24 млн доларів штрафів.
Що передувало
8 квітня суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.
Уже 30 серпня Верховний суд Бразилії ухвалив рішення, що робота соцмережі X у країні має бути припинена негайно та цілком.
У вересні верховний суддя Бразилії зняв блокування з банківських рахунків компаній Starlink та Х, що належать американському мільярдеру Ілону Маску, а пізніше стягнув близько $3,3 млн із банківських рахунків Х та Starlink для сплати штрафів.
Згодом стало відомо, що Ілон Макс погодився виконати умови Верховного суду Бразилії, щоб розблокувати доступ до соцмережі та призначив представника X у країні.
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