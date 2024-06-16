Попри ордер МКС на арешт, Путін може бути присутнім на подальших конференціях щодо миру в Україні, - президентка Швейцарії

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Так, якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду", - сказала Віола Амерд.

Водночас міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс також зазначив, що це може бути організовано.

"Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми маємо робити це разом із МКС, але як держава, що приймає, - можемо зробити виняток із цього", - заявив він.