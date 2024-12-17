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Посол Італії в Україні Формоза вважає, що з президентством Трампа може бути запущена "переговорна динаміка"

Дар'я Куркіна
17 грудня, 2024 вiвторок
19:34
Світ Дональд Трамп

Посол Італії в Україні Карло Формоза висловився, що після приходу обраного президента США Дональда Трампа до влади та прийнятих ним рішень очікується "переговорна динаміка"

Зміст

Про це він розповів ANSA.

Посол підкреслив, що "ніхто не хоче миру більше, ніж Україна".

"Тому, виходячи з цього припущення, з боку українського населення та керівництва є надія, що з початком президентства Трампа, через його прийняття рішень, ми дійсно зможемо розпочати переговорну динаміку", - додав Формоза.

Водночас він підкреслив: потрібно побачити, "що вийде з нового підходу".

"Зараз ми перебуваємо на етапі визначення того, що це може бути, що, природно, також передбачає участь усіх союзників, включно з Європою, в плані того, що може бути остаточним рішенням", - зауважив посол.

  • 11 грудня Володимир Зеленський висловив впевненість, що Трамп хоче завершити війну РФ проти України якнайшвидше.
  • 16 грудня Дональд Трамп заявив про досягнення "невеликого прогресу" щодо припинення війни Росії проти України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Італія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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