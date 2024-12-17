Посол Італії в Україні Формоза вважає, що з президентством Трампа може бути запущена "переговорна динаміка"

Про це він розповів ANSA.

Посол підкреслив, що "ніхто не хоче миру більше, ніж Україна".

"Тому, виходячи з цього припущення, з боку українського населення та керівництва є надія, що з початком президентства Трампа, через його прийняття рішень, ми дійсно зможемо розпочати переговорну динаміку", - додав Формоза.

Водночас він підкреслив: потрібно побачити, "що вийде з нового підходу".

"Зараз ми перебуваємо на етапі визначення того, що це може бути, що, природно, також передбачає участь усіх союзників, включно з Європою, в плані того, що може бути остаточним рішенням", - зауважив посол.