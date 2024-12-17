Посол Італії в Україні Формоза вважає, що з президентством Трампа може бути запущена "переговорна динаміка"
Посол Італії в Україні Карло Формоза висловився, що після приходу обраного президента США Дональда Трампа до влади та прийнятих ним рішень очікується "переговорна динаміка"
Про це він розповів ANSA.
Посол підкреслив, що "ніхто не хоче миру більше, ніж Україна".
"Тому, виходячи з цього припущення, з боку українського населення та керівництва є надія, що з початком президентства Трампа, через його прийняття рішень, ми дійсно зможемо розпочати переговорну динаміку", - додав Формоза.
Водночас він підкреслив: потрібно побачити, "що вийде з нового підходу".
"Зараз ми перебуваємо на етапі визначення того, що це може бути, що, природно, також передбачає участь усіх союзників, включно з Європою, в плані того, що може бути остаточним рішенням", - зауважив посол.
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