Представники Угорщини й Словаччини не братимуть участі в обговоренні ЄС щодо "стіни з дронів"
У відеоконференції Євросоюзу стосовно зведення "стіни з дронів" на східному кордоні блоку не будуть присутні представники Угорщини та Словаччини
Про це повідомив речник Європейської комісії Тома Реньє, пише "Європейська правда".
"Справді, (Угорщина і Словаччина не будуть присутні) на цьому початковому етапі обговорень", – сказав він.
Речник зауважив, що у відеоконференції братимуть участь 7 європейських країн, які розташовані на сході ЄС: Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія та Болгарія.
Також запрошення отримав Київ.
"Ми, безумовно, не виключаємо подальших консультацій у потенційно ширшому форматі. Але наразі (участь братимуть) лише ці сім прифронтових країн, і, звичайно, Україна… Що саме буде обговорюватися – країни-члени, звичайно, залишаються у керівній ролі. Ми дізнаємося, який у них інтерес, чим ми можемо їм допомогти, які в них спроможності та які потреби, і вже на основі цього обговорення ухвалимо рішення щодо потенційних наступних кроків – у тісній співпраці з Україною та іншими державами-членами", – додав Реньє.
- Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що наступного тижня має намір провести переговори з міністрами оборони про створення "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС.
- Згодом повідомлялось, що після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі й Румунії ЄС використовуватиме досвід України, аби побудувати "стіну з дронів".
