Представники Угорщини й Словаччини не братимуть участі в обговоренні ЄС щодо "стіни з дронів"

Про це повідомив речник Європейської комісії Тома Реньє, пише "Європейська правда".

"Справді, (Угорщина і Словаччина не будуть присутні) на цьому початковому етапі обговорень", – сказав він.

Речник зауважив, що у відеоконференції братимуть участь 7 європейських країн, які розташовані на сході ЄС: Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія та Болгарія.

Також запрошення отримав Київ.

"Ми, безумовно, не виключаємо подальших консультацій у потенційно ширшому форматі. Але наразі (участь братимуть) лише ці сім прифронтових країн, і, звичайно, Україна… Що саме буде обговорюватися – країни-члени, звичайно, залишаються у керівній ролі. Ми дізнаємося, який у них інтерес, чим ми можемо їм допомогти, які в них спроможності та які потреби, і вже на основі цього обговорення ухвалимо рішення щодо потенційних наступних кроків – у тісній співпраці з Україною та іншими державами-членами", – додав Реньє.