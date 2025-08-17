Предстоятель УПЦ США Антоній: вітати Путіна означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів та стояти глухим перед криками дітей
Предстоятель УПЦ США, що перебуває у єдності з Константинопольським патріархатом, митрополит Антоній (Щерба) та архієпископ цієї ж церкви Даниїл (Зелінський) виступили з осудом привітань, оприлюднених структорою РПЦ під назвою Православна церква Америки (ПЦА) з нагоди візиту Володимира Путіна на Аляску
Cпільна заява українських ієрархів оприлюднена ними на фейсбуці архієпископа Даниїла.
"Такі жести не просто прикрі. Вони є зрадою Євангелія Христового та скандалом для вірних. У той момент, коли російський режим відповідальний за смерть сотень тисяч, за зникнення незліченних невинних, за розрив сімей та за навмисне знищення України, висловлювати слова вітання та захоплення його лідеру - це не що інше, як прийняття брехні", - зазначили керівники УПЦ США.
За словами авторів звернення, християнська церква покликана бути сумлінням суспільства, а не співучасником у "моральній сліпоті".
Читайте також: Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
"Обмінюватися люб'язностями з тираном, який веде війну та чинить злочини, означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів й стояти глухим перед криками дітей, які стали сиротами, переміщеними та вбитими", - наголошується у заяві.
"Ми без вагань заявляємо: російський президент не миротворець, а творець смерті та руйнування. Називати його інакше - означає брехати перед Богом і перед людством.
Читайте також: Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
"Церква Христова повинна стояти не з диктаторами, а з пригнобленими. Не з убивцями, а з невинно вбитими. Не з сильними, які руйнують, а з безсилими, які волають про допомогу. Усе інше - це зрада християнського свідчення", - вважають духовні провідники Української православної церкви Сполучених Штатів.
- Як заявив після саміту на Алясці держсекретар США Марко Рубіо, американське керівництво на даний час не бачить завершення російсько-української війни у вигляді капітуляції Росії чи капітуляції України, але Києву слід бути готовим до обговорення територіальних поступок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе