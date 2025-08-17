Предстоятель УПЦ США Антоній: вітати Путіна означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів та стояти глухим перед криками дітей

Cпільна заява українських ієрархів оприлюднена ними на фейсбуці архієпископа Даниїла.

"Такі жести не просто прикрі. Вони є зрадою Євангелія Христового та скандалом для вірних. У той момент, коли російський режим відповідальний за смерть сотень тисяч, за зникнення незліченних невинних, за розрив сімей та за навмисне знищення України, висловлювати слова вітання та захоплення його лідеру - це не що інше, як прийняття брехні", - зазначили керівники УПЦ США.

За словами авторів звернення, християнська церква покликана бути сумлінням суспільства, а не співучасником у "моральній сліпоті".

"Обмінюватися люб'язностями з тираном, який веде війну та чинить злочини, означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів й стояти глухим перед криками дітей, які стали сиротами, переміщеними та вбитими", - наголошується у заяві.

"Ми без вагань заявляємо: російський президент не миротворець, а творець смерті та руйнування. Називати його інакше - означає брехати перед Богом і перед людством.

"Церква Христова повинна стояти не з диктаторами, а з пригнобленими. Не з убивцями, а з невинно вбитими. Не з сильними, які руйнують, а з безсилими, які волають про допомогу. Усе інше - це зрада християнського свідчення", - вважають духовні провідники Української православної церкви Сполучених Штатів.