Прем’єр Бельгії Александер де Кро йде у відставку
Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кро оголосив, що йде у відставку після поразки на загальних виборах у країні
Про це повідомляють Le Soir та The Washington Post.
Зазначається, що попри поразку, Александер де Кро привітав переможців виборів, консервативну партію N-VA, що дотримується ідеології фламандського націоналізму.
"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я буду прем’єр-міністром у відставці. Але ліберали сильні, ми повернемося", - заявив прем'єр.
Так, партія де Кроо набрала менше ніж 7% голосів, значно відстаючи від ультралівих.
- Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів після виборів до Європарламенту. Перший тур виборів має відбутися 30 червня.
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