Прем’єр Бельгії Александер де Кро йде у відставку

Про це повідомляють Le Soir та The Washington Post.

Зазначається, що попри поразку, Александер де Кро привітав переможців виборів, консервативну партію N-VA, що дотримується ідеології фламандського націоналізму.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я буду прем’єр-міністром у відставці. Але ліберали сильні, ми повернемося", - заявив прем'єр.

Так, партія де Кроо набрала менше ніж 7% голосів, значно відстаючи від ультралівих.