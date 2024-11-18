Прем'єр Британії Стармер заявив, що не планує говорити з Путіним

Про це він розповів журналістам на шляху до саміту G20 у Бразилії, інформує Sky News.

"Це справа канцлера Олафа Шольца, з ким він розмовляє. Я не планую розмовляти з Путіним", – заявив Стармер.

Також він зазначив, що розгортання північнокорейських військ в Україні "показує відчай Росії". За словами британського прем'єра, це має "серйозні наслідки для європейської безпеки".

З цієї причини Стармер закликав світових лідерів подвоїти зусилля щодо зміцнення підтримки України, котру він назвав "найвищим пунктом свого порядку денного" на саміті Великої двадцятки.

Крім того, на запитання, чому він очікує, що новообраний президент США Дональд Трамп буде дотримуватися будь-яких домовленостей, погоджених на цьому саміті, Стармер відповів: "Прямо тут, просто зараз коли йдеться про Україну, є дійсно важливі питання, які, я думаю, варті того, аби ми обговорили, і важливо, щоб ми продовжували".

Що відомо про розмову Шольца і Путіна

У п'ятницю, 15 листопада, Олаф Шольц і Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. Під час розмови Шольц засудив агресію Росії проти України, закликавши Путіна припинити військові дії та вивести війська. Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.

Путін під час розмови заявив про готовність Росії відновити політичні переговори, які, на його думку, були перервані "київським режимом". Він підкреслив, що будь-які можливі домовленості повинні враховувати інтереси Росії у сфері безпеки, а також нові територіальні реалії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок Шольца російському диктатору. На його переконання, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ, тому він готовий до будь-яких перемовин. Однак жодні переговори протягом десятиліть не давали ніяких результатів і не дадуть зараз.

Колишній британський премʼєр Борис Джонсон підтримав позицію Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини і Путіна - "це скринька Пандори", а голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен закликала західних лідерів припинити дзвонити очільнику Кремля.

Згодом стало відомо, що розмова канцлера Олафа Шольца та Володимира Путіна була погоджена лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції під час поїздки президента США Джо Байдена до Берліна 18 жовтня.