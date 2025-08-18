Прем'єр Естонії заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборону НАТО

Про це пише ERR.

Напередодні зустрічі президентів США та України прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборону НАТО. Міхал та понад 30 інших лідерів, переважно з Європи, взяли участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих". Обговорення було організовано Францією, Німеччиною та Великою Британією після саміту Трампа і Путіна на Алясці у п'ятницю та перед зустріччю президентів США та України у понеділок.

"Президент Трамп підтвердив готовність Сполучених Штатів зробити внесок у гарантії безпеки України. З погляду Естонії, це питання також має бути головною темою на завтрашній зустрічі у Вашингтоні. Навіть якщо членство України в НАТО потребує часу, гарантії безпеки, що пропонуються, мають бути максимально наближеними до пʼятої статті", – додав Міхал.

Прем'єр-міністр Естонії також наголосив своїм колегам, що Європа має бути готова взяти на себе провідну роль.

"Тільки вживаючи заходів самостійно, ми можемо сподіватися переконати американців зробити те саме. Естонія заявила про свій конкретний внесок у коаліцію охочих. Крім того, з погляду Естонії, майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО – це найкраща довгострокова гарантія, яку ми можемо запропонувати", - зауважив він.

Після завершення відеозустрічі Міхал додав, що ніхто не довіряє Путіну, і що тиск на агресора продовжуватиметься.

"Підтримка України непохитна. Вкрай важливо досягти безумовного припинення вогню – Україна не може вести переговори під дощем бомб", – сказав він.