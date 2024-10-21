Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пробіг півмарафон під псевдонімом
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф взяв участь в Амстердамському півмарафоні під псевдонімом Пітер Янсен, аби його не "відстежили"
Про це інформує NOS.
За словами організаторів півмарафону, Схооф пробіг дистанцію у 21 кілометр за 1 годину 53 хвилини.
Під час інтерв'ю в ефірі телешоу RTL Renze op Zondag прем'єр-міністр зізнався, що використав псевдонім, аби його "не відстежили" під час марафону.
Попри це, під час забігу учасники кілька разів впізнавали Схоофа, вигукуючи "Привіт, Дікі, привіт, Схоофі, привіт, наш прем'єр-міністр".
Сам Схооф зазначив, що під час забігу він не турбувався про політику, а просто "ні про що не думав".
У виданні підкреслили, що прем'єр-міністр Нідерландів є завзятим бігуном і вже пробіг кілька повноцінних марафонів.
- У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Нідерландів і колишній шпигун Дік Схооф оголосив, що відтепер члени кабінету міністрів повинні здавати свої телефони та смартгодинники у сховище під час офіційних зустрічей на тлі загрози шпигунства.
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