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Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пробіг півмарафон під псевдонімом

Марія Науменко
21 жовтня, 2024 понедiлок
12:14
Світ Прем’єр Нідерландів Дік Схооф

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф взяв участь в Амстердамському півмарафоні під псевдонімом Пітер Янсен, аби його не "відстежили"

Зміст

Про це інформує NOS.

За словами організаторів півмарафону, Схооф пробіг дистанцію у 21 кілометр за 1 годину 53 хвилини.

Під час інтерв'ю в ефірі телешоу RTL Renze op Zondag прем'єр-міністр зізнався, що використав псевдонім, аби його "не відстежили" під час марафону.

Попри це, під час забігу учасники кілька разів впізнавали Схоофа, вигукуючи "Привіт, Дікі, привіт, Схоофі, привіт, наш прем'єр-міністр".

Сам Схооф зазначив, що під час забігу він не турбувався про політику, а просто "ні про що не думав".

У виданні підкреслили, що прем'єр-міністр Нідерландів є завзятим бігуном і вже пробіг кілька повноцінних марафонів.

  • У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Нідерландів і колишній шпигун Дік Схооф оголосив, що відтепер члени кабінету міністрів повинні здавати свої телефони та смартгодинники у сховище під час офіційних зустрічей на тлі загрози шпигунства.
Теги:
Спорт
політика
Нідерланди
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