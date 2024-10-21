Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пробіг півмарафон під псевдонімом

Про це інформує NOS.

За словами організаторів півмарафону, Схооф пробіг дистанцію у 21 кілометр за 1 годину 53 хвилини.

Під час інтерв'ю в ефірі телешоу RTL Renze op Zondag прем'єр-міністр зізнався, що використав псевдонім, аби його "не відстежили" під час марафону.

Попри це, під час забігу учасники кілька разів впізнавали Схоофа, вигукуючи "Привіт, Дікі, привіт, Схоофі, привіт, наш прем'єр-міністр".

Сам Схооф зазначив, що під час забігу він не турбувався про політику, а просто "ні про що не думав".

У виданні підкреслили, що прем'єр-міністр Нідерландів є завзятим бігуном і вже пробіг кілька повноцінних марафонів.