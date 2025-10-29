Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Прем'єрка Японії Такаїчі відхилила прохання США про заборону імпорту російських енергоносіїв, - Reuters

Прем’єрка Японії Такаїчі відхилила прохання США про заборону імпорту російських енергоносіїв, - Reuters

Катерина Ганжа
29 жовтня, 2025 середа
15:27
Світ прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі

Нова прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Токіо заявила, що заборона імпорту скрапленого природного газу з Росії буде складною

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. 

За інформацією джерел, питання російського СПГ було порушено під час двосторонньої зустрічі лідерів у вівторок, і Такаїчі попросила Трампа проявити розуміння щодо енергетичних потреб Японії. 

Як зазначають у Reuters, російські поставки становлять майже 9% від загального імпорту СПГ у Японії, а японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки у проєкті СПГ "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.

Напередодні поїздки Трампа до Азії цього тижня США закликали покупців російських енергоресурсів, зокрема Японію, припинити імпорт і запровадити санкції проти двох найбільших експортерів російської нафти – "Роснефти" та "Лукойла", щоб посилити тиск на Москву з метою припинення війни проти України.

Як повідомляє ділове видання Nikkei, Такаїчі сказала Трампу, що якщо Японія припинить закупівлі, це лише потішить Китай та Росію.

Читайте також: "Залізна леді" Японії Санае Такаїчі: хто така перша прем’єр-міністерка Японії

У Reuters додають, що Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російських енергоресурсів, хоча багато індійських нафтопереробних компаній призупинили нові замовлення на російську нафту після запровадження минулого тижня нових санкцій США. Вони очікують роз’яснень від уряду та постачальників.

Японія збільшила закупівлі СПГ у США за останні кілька років, намагаючись диверсифікувати постачання від свого основного постачальника — Австралії, та готуючись до завершення контрактів на постачання з проектом "Сахалін-2" в Росії, йдеться у матеріалі.

Більшість контрактів на постачання газу з проєкту "Сахалін-2" завершуються у період із 2028 по 2033 рік. Заміна цього обсягу газу буде дорогою та призведе до зростання цін на електроенергію, заявив минулого тижня міністр промисловості Японії.

У Reuters відмітили, що Японія імпортує з Росії менш як 1% нафти, користуючись чинним винятком із санкцій, термін дії якого спливає у грудні. Основну ж частину нафти країна отримує з Близького Сходу.

  • 28 жовтня президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі підписали рамкову угоду, спрямовану на зміцнення постачання рідкісноземельних матеріалів.
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Арсеній Яценюк
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
окупанти Мелітополь
Автор Марина Клюєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов
