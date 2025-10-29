Прем’єрка Японії Такаїчі відхилила прохання США про заборону імпорту російських енергоносіїв, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За інформацією джерел, питання російського СПГ було порушено під час двосторонньої зустрічі лідерів у вівторок, і Такаїчі попросила Трампа проявити розуміння щодо енергетичних потреб Японії.

Як зазначають у Reuters, російські поставки становлять майже 9% від загального імпорту СПГ у Японії, а японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки у проєкті СПГ "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.

Напередодні поїздки Трампа до Азії цього тижня США закликали покупців російських енергоресурсів, зокрема Японію, припинити імпорт і запровадити санкції проти двох найбільших експортерів російської нафти – "Роснефти" та "Лукойла", щоб посилити тиск на Москву з метою припинення війни проти України.

Як повідомляє ділове видання Nikkei, Такаїчі сказала Трампу, що якщо Японія припинить закупівлі, це лише потішить Китай та Росію.

Читайте також: "Залізна леді" Японії Санае Такаїчі: хто така перша прем’єр-міністерка Японії

У Reuters додають, що Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російських енергоресурсів, хоча багато індійських нафтопереробних компаній призупинили нові замовлення на російську нафту після запровадження минулого тижня нових санкцій США. Вони очікують роз’яснень від уряду та постачальників.

Японія збільшила закупівлі СПГ у США за останні кілька років, намагаючись диверсифікувати постачання від свого основного постачальника — Австралії, та готуючись до завершення контрактів на постачання з проектом "Сахалін-2" в Росії, йдеться у матеріалі.

Більшість контрактів на постачання газу з проєкту "Сахалін-2" завершуються у період із 2028 по 2033 рік. Заміна цього обсягу газу буде дорогою та призведе до зростання цін на електроенергію, заявив минулого тижня міністр промисловості Японії.

У Reuters відмітили, що Японія імпортує з Росії менш як 1% нафти, користуючись чинним винятком із санкцій, термін дії якого спливає у грудні. Основну ж частину нафти країна отримує з Близького Сходу.