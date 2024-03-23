Пресслужба Путіна вже тричі переписувала його звернення на тему теракту в Підмосков'ї, воно досі не готове, - ЗМІ
Російські пропагандистські державні телеканали щонайменше тричі за ніч переписували звернення диктатора Володимира Путіна щодо теракту в Підмосков'ї, але воно досі не готове
Про це повідомляє російське опозиційне емігрантське медіа The Insider з посиланням на джерела на кількох ростелеканалах.
"Тричі (!) приходив сигнал на перегін заяви ВВП і три рази перегін скасовувався. Формулювання переписуються прямо зараз", - цитує видання слова одного зі співрозмовників уночі.
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Зазначається, що у практиці російських телеканалів записане Кремлем звернення централізовано переганяється на сервери передачі в ефір.
Реакція Кремля
За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Путіна проінформували про початок стрілянини "в перші хвилини" подій у "Крокусі", повідомляють РИА Новости.
Пєсков запевняє, що Путін "постійно отримує інформацію про те, що відбувається, і про заходи, що вживаються по лінії всіх відповідних служб". За його словами, російський президент "дав усі необхідні вказівки".
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв висловив співчуття родинам загиблих та заявив, що "терористи розуміють лише терор у відповідь".
"Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння", - написав він.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про 115 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
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