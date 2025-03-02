Президент Чехії закликав до створення коаліції за справедливий мир в Україні

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Чеський лідер наголосив, що наразі настав час подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні.

"Мир на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", - заявив Павел.

Коментар президента Чехії зʼявився після того, як в Овальному кабінеті сталася перепалка між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом.

Що передувало

Коментар президента Чехії зʼявився після того, як в Овальному кабінеті 28 лютого сталася перепалка між президентом України Володимиром Зеленським, американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію Зеленського та Трампа скасували.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.

Водночас прессекретарка президента США та його уряду Керолайн Левітт озвучила намір американської влади щодо припинення надання фінансової допомоги військового призначення для України.

Попри те, що це Трамп фактично зупинив зустріч 28 лютого із Зеленським у Вашингтоні, американський держсекретар Марко Рубіо тепер вимагає вибачень від українського президента.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президент Польщі Анджей Дуда закликали Володимира Зеленського відновити свої відносини з Трампом.



