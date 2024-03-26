Президент Чехії заявив, що в довгостроковій перспективі важливо було б мати посла в Росії
У вівторок, 26 березня, президент Чехії Петр Павел заявив, що вважає важливим мати дипломатичне представництво в Росії
Про це повідомляє ČTK.
"Я давно бачу важливість наявності посольського представництва в Росії. Питання в тому, чи зараз для цього правильний час", - зауважив він.
Як зазначили у виданні, таку заяву він зробив після відвідин Служби інформації безпеки (BIS).
На думку Павла, Чехія повинна завчасно підготуватися до призначення посла.
"І коли виникне відповідна ситуація, ми повинні її реалізувати", - додав президент.
Наразі послом у РФ є Вітезслав Півонька, але він уже кілька місяців перебуває в Чехії. Дипломат Їржі Чистецький перебуває в Москві на посаді заступника посла.
За словами шефа контррозвідки Міхала Куделки, протягом останніх років із Чехії виїхала велика кількість російських дипломатів.
"І серед них велика кількість російських кореспондентів, так що сьогодні цифри в посольстві Росії в Празі й у посольстві Чехії в Москві однакові. Це те, чого ми прагнули протягом десятиліть, і це має дуже значний вплив на безпеку Чеської Республіки", - пояснив він.
- 26 березня повідомлялось, що спікер сенату Чехії Мілош Вистрчил вважає, що білоруський уряд у вигнанні міг би працювати в Празі, як це було на початку XX століття.
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