Президент Чехії заявив, що в довгостроковій перспективі важливо було б мати посла в Росії

Про це повідомляє ČTK.

"Я давно бачу важливість наявності посольського представництва в Росії. Питання в тому, чи зараз для цього правильний час", - зауважив він.

Як зазначили у виданні, таку заяву він зробив після відвідин Служби інформації безпеки (BIS).

На думку Павла, Чехія повинна завчасно підготуватися до призначення посла.

"І коли виникне відповідна ситуація, ми повинні її реалізувати", - додав президент.

Наразі послом у РФ є Вітезслав Півонька, але він уже кілька місяців перебуває в Чехії. Дипломат Їржі Чистецький перебуває в Москві на посаді заступника посла.

За словами шефа контррозвідки Міхала Куделки, протягом останніх років із Чехії виїхала велика кількість російських дипломатів.

"І серед них велика кількість російських кореспондентів, так що сьогодні цифри в посольстві Росії в Празі й у посольстві Чехії в Москві однакові. Це те, чого ми прагнули протягом десятиліть, і це має дуже значний вплив на безпеку Чеської Республіки", - пояснив він.