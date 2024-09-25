Президент Ірану Пезешкіан в ООН заявив про готовність до співпраці, щоб припинити ядерне протистояння

Про це він повідомив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, передає Радіо Свобода.

"Ми готові співпрацювати з учасниками "Спільного всеосяжного плану дій" (JCPOA), якщо зобов’язання JCPOA будуть виконані повністю й добросовісно. Діалог з інших питань може відбутися після цього", - наголосив Пезешкіан.

Водночас раніше іранський очільник заявив, що його держава відкрита до переговорів зі Сполученими Штатами Америки стосовно відновлення ядерної угоди 2015 року.

Пезешкіан назвав санкції, які США запровадили проти Ірану у 2018 році після виходу з ядерної угоди, "руйнівною й нелюдською зброєю, призначеною для паралізування економіки країни". Також він висловив сподівання стосовно помʼякшення обмежень.

За словами іранського лідера, зараз є можливість подолати обмеження й увійти в нову еру, яка "почнеться з визнання занепокоєнь Ірану щодо безпеки й співпраці у розв'язанні взаємних проблем".

Також Пезешкіан наголосив в ООН: його держава хоче "миру для всіх і не прагне війни чи сварок із будь-ким". Водночас він підкреслив, що необхідно припинити воєнні дії в Україні.

"Ми підтримуємо всі мирні рішення і віримо, що діалог є єдиним способом вирішення цієї кризи", - акцентував президент Ірану.