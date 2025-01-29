Президент Сербії Вучич допустив можливість проведення позачергових виборів після відставки прем’єра

Про це повідомляє Reuters.

Так, у телевізійному зверненні Вучич заявив, що його партії знадобиться 10 днів, щоб вирішити, чи сформувати уряд більшості, чи провести дострокові парламентські вибори.

"Нові вибори можуть відбутися в квітні. Про тимчасовий уряд не може бути й мови", - каже сербський президент.

Що передувало

1 листопада в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули 14 людей. Тоді прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що влада розслідуватиме причини аварії.

Станцію в Новому Саді відремонтували у 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня 2024 року. Прокуратура міста в неділю, 3 листопада, заявила, що слідчі допитали 26 людей у зв'язку з аварією, в тому числі міністра транспорту, а також вилучили важливі документи. Ще 14 людей, за інформацією прокуратури, викликали на допит.

3 листопада сотні активістів зібралися в Белграді на акцію протесту. Учасники акції протесту звинуватили владу країни в недбалості й корупції і скандували "Арештуйте (президента Александара) Вучича".

5 листопада міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич оголосив, що подасть у відставку через обвал даху на залізничному вокзалі.

28 січня Вучевич оголосив про відставку одразу після того, як президент Вучич оголосив про намір замінити щонайменше половину складу уряду, аби вгамувати майже тримісячні протести, спричинені обвалом даху на залізничному вокзалі.