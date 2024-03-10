"Президент США - ідіот": Трамп заявив, що Путін погрожує світу ядерною зброєю через Байдена
Експрезидент США та кандидат на посаду очільника Білого дому Дональд Трамп назвав чинного американського президента Джо Байдена "ідіотом" і заявив, що нібито через нього російський диктатор Володимир Путін погрожує світу ядерною зброєю
Про це він заявив перед своїми прихильників у штаті Джорджія.
"Якщо у вас був би дійсно здібний президент, як я, то ми були б у цілковитій безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися", - сказав Трамп.
Також у своїй промові Трамп звинуватив Байдена у тому, що він не може гарантувати США безпеку.
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Трамп укотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну в разі, якщо зможе очолити Штати, оскільки "чудово знає" російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського.
- Напередодні Трамп розкритикував зовнішню політику Байдена та назвав його маріонеткою Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.
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