Прихильники прем'єра Нідерландів Рютте як кандидата в генсеки НАТО хочуть його призначити до літа, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Прихильники Рютте очікують, що рішення буде погоджено до саміту лідерів країн Альянсу у Вашингтоні в липні. Однак вони припускають і те, що процес узгодження буде завершено вже до кінця весни.

Джерела додали, що США уже двічі пропонували Рютте обійняти посаду. Вдруге він відмовився, оскільки рішення про відставку його уряду на той момент ще не було ухвалене.

Вони зазначили, що Рютте є головним фаворитом на посаду, проте деякі країни Східної Європи ще не підтримали його кандидатуру.

Кандидати на посаду генерального секретаря НАТО: що відомо

Єнс Столтенберг очолює Альянс з 2014 року, нещодавно його повноваження продовжили вчетверте - до 1 жовтня 2024 року. 64-річний колишній прем'єр-міністр Норвегії мав завершити свій термін на посаді генерального секретаря НАТО наприкінці вересня.

Проте наприкінці серпні він заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандату очільника НАТО - він перебуває на посаді вже третю каденцію поспіль.

Кілька країн прагнули обрати жінку на чолі організації, але учасники блоку не змогли домовитися про наступника. Раніше цього року прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксена рекламували серед фаворитів на цю посаду, попри те, що вона заперечувала, що є кандидатом.

Уряд Нідерландів розпався в липні на тлі внутрішньої боротьби за міграційну політику. Марк Рютте, який найдовше обіймав посаду премʼєра, заявив, що піде з політики після формування нового кабінету після виборів 22 листопада.

Також на посаду генсека НАТО розглядали й колишнього премʼєр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.

У кінці жовтня Рютте заявив, що готовий замінити Столтенберга на посаді наступного генерального секретаря НАТО.

15 листопада прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена в тому, аби обійняти посаду генсека НАТО. А про плани міністра закордонних справ Латвії приєднатися до списку претендентів на посаду генерального секретаря НАТО стало відомо 19 листопада.

Водночас ЗМІ пишуть, що фаворитом на цю посаду став прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, випереджаючи інших кандидатів.