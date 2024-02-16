Принц Гаррі розглядає можливість отримати громадянство США, відмовившись від своїх титулів, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

У інтерв'ю ранковому телевізійному шоу "Доброго ранку, Америко" принц Гаррі заявив, що розглядав можливість стати громадянином США та "не має жодного уявлення", що його зупиняє.

Він додав, що "ця думка спадала на думку, але зараз вона не є пріоритетною".

Згідно з правилами, оприлюдненими Службою громадянства та імміграції США, будь-яка заява на отримання громадянства вимагатиме від нього відмови від свого титулу.

У виданні пояснили, що таким чином, це було б одним із варіантів вирішення довготривалої критики Сассекських, які продовжують використовувати свій титул, попри публічну зневагу до королівської сім'ї та інституту королівської влади.

За словами критиків, король повинен позбавити їх титулів, але, як відомо, палац ніколи не розглядав таку можливість.

Натомість інші стверджували, що вони повинні добровільно відмовитися від титулів. Вони вже відмовилися від титулів Її Королівської Високості згідно з угодою, укладеною ще за життя покійної королеви Єлизавети II.

Сассекські покинули Велику Британію в жовтні 2019 року і зупинились у будинку свого знайомого в Канаді на тривалий сімейний відпочинок. Потім вони полетіли до Каліфорнії, а в січні 2020 року оголосили, що відходять від королівської сім'ї.

Пізніше вони купили власний будинок в Монтесіто, взявши його в іпотеку, де живуть з двома дітьми.

Наскільки відомо, герцогиня є громадянкою США, а діти мають подвійне громадянство.

Згідно з імміграційною політикою США, "будь-який заявник, який має будь-які спадкові титули або дворянські посади в будь-якій іноземній державі, повинен відмовитися від цього титулу або посади".