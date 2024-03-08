Принца Гаррі можуть позбавити права на в'їзд до США через вживання наркотиків

Про це повідомляє The Telegraph.

Герцог Сассекський зізнався у своїх мемуарах "Вільний", що приймав різні психоделічні препарати, які дозволяли йому бачити "правду".

Під їхнім впливом, за його словами, він зміг побачити "інший світ, де не існувало червоного туману", що допомогло йому втекти та "переосмислити" реальність.

Герцог заявив, що після вживання чарівних грибів у нього почалися галюцинації, йому здавалося, що на нього дивиться сміттєвий бак у ванній кімнаті, а потім у нього виросла голова.

Фонд "Спадщина", консервативний аналітичний центр, домагається оприлюднення його візових документів у рамках запиту про свободу інформації, який він подав минулого року, стверджуючи, що вживання герцогом наркотиків мало б позбавити його права на в'їзд до США згідно з "федеральним законодавством".

У постанові, поданій до суду у Вашингтоні, суддя Карл Ніколс заявив, що закон про свободу інформації уповноважує його розглядати "декларації та/або оспорювані записи в закритому режимі" - тобто наодинці.

Суддя Ніколс дав Департаменту внутрішньої безпеки час до 21 березня, щоб детально описати "записи, які він приховує, і конкретну шкоду, яка може виникнути в результаті їх публічного розкриття".

Однак, за словами адвоката Департаменту внутрішньої безпеки Джона Бардо, очевидні зізнання в книзі герцога могли бути прикрашені, щоб "продати книги".

Бардо заявив суду, що "книга не є свідченням під присягою або доказом" того, що принц Гаррі дійсно вживав нелегальні наркотики.