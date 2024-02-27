"Про мир не було жодного слова, мене це засмучує": Фіцо про саміт європейських лідерів у Парижі
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що залишився розчарованим зустріччю європейських лідерів 26 лютого у Парижі щодо України. За його словами, на саміті "не було жодного слова про мир"
Про це пише Aktuality.
"У Парижі панувала суто бойова атмосфера, яка підтримувала війну. Про мир не було жодного слова, що мене особисто дуже засмучує", - заявив Фіцо.
Перед від'їздом з Парижа прем'єр-міністр Словаччини додав, що зустріч, організована президентом Франції Еммануелем Макроном, була стриманою, тому він не міг коментувати внески окремих учасників.
"Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити своїх солдатів в Україну, є країни, які кажуть ніколи, серед них Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію потрібно розглянути", - сказав Фіцо.
За його словами, у своєму виступі на конференції він повторив основні позиції словацького уряду про відмову надавати зброю Україні.
"Наша влада орієнтована на мир, наша влада відмовляється від продовження війни, ми не будемо надсилати зброю в Україну, ми зосереджені лише на цивільних проєктах", - додав голова уряду Словаччини.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Також прем’єр Словаччини заявив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
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