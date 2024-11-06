Прем'єр Швеції Крістерссон назвав ризик для України від обрання Трампа президентом США

Про це пише SVT.

"Ми беремо до уваги той факт, що США наразі є найбільшою державою, що надає військову допомогу Україні. Ми цінуємо це, ми вдячні за це, ми не сприймаємо це як належне. Ми зробимо все можливе, щоб підкреслити нашу волю підтримувати трансатлантичні зобов’язання", - сказав очільник уряду Швеції.

При цьому він зазначив, що не хоче поспішати з висновками.

"Ми тривалий час готувалися до різних сценаріїв, різного розвитку подій, і ми добре готові до цього", - сказав Крістерссон.

18 жовтня президент Володимир Зеленський зазначив, що результат президентських виборів у США матиме вирішальне значення для майбутнього України та її амбіцій щодо членства в НАТО.

Трамп отримав на виборах 277 голосів Колегії виборщиків. Натомість достатньо було отримати 270, щоб стати президентом США.

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