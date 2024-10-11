У ЄС відреагували на загибель журналістки Рощиної у полоні РФ: вимагають незалежного розслідування

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ЄС 11 жовтня.

Там зазначили, що доля Рощиної є трагічним нагадуванням про незаконне ув'язнення тисяч людей на ТОТ України та репресії російської влади у РФ.

"За наявною інформацією, Вікторія Рощина померла під час етапування до Москви з колонії в Таганрозі. Під час свавільного затримання Рощиної на тимчасово окупованих територіях України у серпні 2023 року російська влада взяла на себе повну відповідальність за її безпеку, здоров’я та фізичну недоторканність", - наголосили в ЄС.

"Вона (Рощина, - ред.) стала тринадцятою журналісткою, яку вбили з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - додали там.

Згідно з повідомленням, ЄС вимагає якнайшвидшого ретельного незалежного розслідування, яке з'ясує всі обставини смерті Вікторії Рощиної. Також Євросоюз сподівається на притягнення до відповідальності всіх тих, хто винен у смерті 27-річної журналістки.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня стало відомо, що Рощина, яка потрапила в російський полон, загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

11 жовтня нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що найближчим часом рідним мають передати тіло журналістки Рощиної, яка загинула у російському полоні.

За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.