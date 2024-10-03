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Головна Світ Прокуратура США представила нові докази проти Трампа щодо спроби зірвати вибори у 2020 році

Прокуратура США представила нові докази проти Трампа щодо спроби зірвати вибори у 2020 році

Катерина Єсікова
3 жовтня, 2024 четвер
06:45
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп заклав основу для спроби скасувати вибори 2020 року ще до своєї поразки, а також свідомо "вдався до злочинів" у спробі вчепитися за владу

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Про це пише АР із посиланням на оприлюднені судові документи.

"Хоча підсудний був чинним президентом під час інкримінованої змови, його схема була принципово приватною. Коли підсудний програв президентські вибори 2020 року, він вдався до злочинів, щоб спробувати залишитися на посаді", - йдеться у заяві команди спеціального прокурора Джека Сміта.

У заяві стверджується, що Трамп "заклав основу" для відхилення результатів виборів до завершення змагання, сказавши радникам, що у випадку, якщо він матиме раннє лідерство, він "оголосить про перемогу до підрахунку бюлетенів і визначення переможця".

За словами прокурорів, одразу після виборів радники Трампа намагалися посіяти хаос під час підрахунку голосів. В одному випадку співробітнику передвиборчої кампанії, якого назвали спільником Трампа, повідомили, що результати на виборчому центрі Мічигану на користь демократа Джо Байдена виявилися точними.

Стверджується, що співробітник відповів: "Знайдіть причину, чому це не так і дайте мені варіанти подати позов".

Прокурори також стверджують, що Трамп використовував свій обліковий запис у Twitter для поширення неправдивих заяв про фальсифікації виборів, нападаючи на "тих, хто говорить правду" про його програш і закликав своїх прихильників поїхати до Вашингтона для сертифікації 6 січня 2021 року.

  • Нещодавно окружний суддя США Таня Чуткан відхилила клопотання адвокатів Трампа щодо закриття справи про втручання у вибори у 2020 році.
  • Після цього Дональд Трамп заявив, що він мав "повне право" втручатися у вибори президента у 2020 році.
Теги:
Кримінал
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
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