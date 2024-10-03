Прокуратура США представила нові докази проти Трампа щодо спроби зірвати вибори у 2020 році

Про це пише АР із посиланням на оприлюднені судові документи.

"Хоча підсудний був чинним президентом під час інкримінованої змови, його схема була принципово приватною. Коли підсудний програв президентські вибори 2020 року, він вдався до злочинів, щоб спробувати залишитися на посаді", - йдеться у заяві команди спеціального прокурора Джека Сміта.

У заяві стверджується, що Трамп "заклав основу" для відхилення результатів виборів до завершення змагання, сказавши радникам, що у випадку, якщо він матиме раннє лідерство, він "оголосить про перемогу до підрахунку бюлетенів і визначення переможця".

За словами прокурорів, одразу після виборів радники Трампа намагалися посіяти хаос під час підрахунку голосів. В одному випадку співробітнику передвиборчої кампанії, якого назвали спільником Трампа, повідомили, що результати на виборчому центрі Мічигану на користь демократа Джо Байдена виявилися точними.

Стверджується, що співробітник відповів: "Знайдіть причину, чому це не так і дайте мені варіанти подати позов".

Прокурори також стверджують, що Трамп використовував свій обліковий запис у Twitter для поширення неправдивих заяв про фальсифікації виборів, нападаючи на "тих, хто говорить правду" про його програш і закликав своїх прихильників поїхати до Вашингтона для сертифікації 6 січня 2021 року.